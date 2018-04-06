興華港口(01990-HK)估計長江港務事故令全年淨利潤跌20%

興華港口(01990-HK)就長江港務港口於貨物卸貨作業期間發生的事故作進一步公布，考慮到集團對停產整頓影響的現有估計、實施任何待與當局商定的加強安全措施的成本、可能對長江港務施加的潛在懲罰及集團向已故工人家屬提供的撫恤款項，並基於現階段集團管理層所掌握的有限資料，初步估計，集團截至2018年12月31日止年度的淨利潤可能因事故影響而較集團2017年同期的淨利潤減少約20%。

集團表示，這僅是基於現階段集團掌握的有限資料作出的初步估計，因此對集團的最終財務影響或會不同。倘集團面臨任何不可預見的索償，集團可能遭受進一步虧損。

根據停工令，集團亦須審查及加強其現有的整體安全程序，包括但不限於加強對在港口工作的所有員工及其他工人的安全教育，並通過識別及減輕所有潛在安全隱患加強風險管理流程；協助當局調查事故；及於不遲於2018年4月9日向當局報告本集團所採取補救措施的進展。

集團計劃於2018年4月9日前完成就有關常熟興華港口作業向當局提交安全審查報告。為盡量降低停產整頓對集團客戶的影響，常熟興華港口準備與當局討論在可行情況下恢復部分港口作業。就長江港務而言，集團與參與貨物卸貨作業的承包商正協助當局對長江港務港口進行的安全調查，預期有關調查將於2018年4月13日前完成。集團的專責小組一直盡職工作，以審查長江港務營運，並制定提高長江港務港口工人安全的行動計劃。預期當局將在完成調查後向長江港務發出整改令。然後，長江港務方能向當局提交安全審查報告。

只要停工令仍維持其完全效力，集團或不會恢復作業，這將不可避免地對集團的營運及財務表現產生重大影響。儘管集團正盡力制定及實施必要的補救措施、與當局合作並努力迅速恢復作業，但現階段仍尚未確定停工令將於何時取消及集團何時可全面恢復作業。

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