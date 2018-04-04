北京城建設計發展集團股份有限公司發佈2017年度業績

設計引領資本帶動 持續健康快速發展



香港, 2018 年 4 月 4 日 - (亞太商訊) - 北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至 2017 年 12 月 31 日止年度（「2017 年度」或「報告期」）的經審核業績連同去年的比較數字。於二零一七年三月二十九日，董事會建議派發二零一七年末期股息每股 0.0994 元人民幣（扣除適用稅項前）。



財務摘要

- 收入上升 36.99% 至人民幣 69.73 億元。

- 淨利潤上升 6.89% 至人民幣 5.12 億元。

- 毛利上升 21.76% 至人民幣 13.43 億元。

- 經營現金流入淨額轉正為人民幣 2.34 億元

- 擬派每股末期股息 0.0994 元人民幣（扣除適用稅項前）。



報告期內，本集團堅持城市軌道交通全產業鏈佈局，堅持客戶和奮鬥為導向，積極推進業務發展，形成以設計為引領，資本帶動，加快業務方向的拓展、創新、升級，堅持客戶和奮鬥為導向，保障了本集團持續健康快速發展，圓滿完成了全年主要目標任務。截至二零一七年十二月三十一日止年度, 本集團實現收入為人民幣 69.73 億元，較上年同期收入人民幣 50.90 億元增長人民幣 18.83 億元，增幅 36.99%；實現淨利潤為人民幣 5.12 億元，較上年同期淨利潤人民幣 4.79 億元，增長人民幣 0.33 億元，增幅 6.89%%；實現毛利人民幣 13.43 億元，較上年同期人民幣 11.03 億元增長人民幣 2.40 億元，增幅 21.76%；實現經營現金流入淨額轉正為人民幣 2.34 億元。



本集團的收入來自設計、勘察及諮詢業務板塊及為基礎設施（尤其是城市軌道交通）建設提供服務的工程承包業務板塊。其中，設計、勘察及諮詢板塊為本集團的傳統和主營業務。二零一七年，本集團充分把握中國城市軌道交通基礎設施重大工程建設機遇，充分利用在行業中的技術優勢，圍繞軌道交通優勢業務提升核心競爭力，全產業鏈協同積極拓展市場，提升城建設計品牌影響力；全年新中標北京、長春、成都、杭州、濟南等 28 條軌道交通設計總體項目合同額達人民幣 48.70 億元。本集團設計、勘察及諮詢板塊業務收入完成人民幣 29.77 億元，較 2016 年同期人民幣 22.12 億元增長人民幣 7.65 億元，增幅 34.58%。本集團工程承包業務板塊專注於服務城市軌道交通建設項目和相關基礎設施建設項目，所承攬的工程承包項目遍及中國主要城市。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團工程承包業務板塊實現收入人民幣 39.96 億元，較上年同期人民幣 28.78 億元增長人民幣 11.18 億元，增幅 38.85%，主要是集團昆明滇中新區空港大道中段工程 PPP 項目、遵義鳳新機場快線 PPP 項目、玉淵 潭、安保中心、軌道交通 7–3 標等項目工程體量同比增加，以及德令哈 EPC、燕房 06 標、新 機場線土建區間 01 標等項目於 2017 年啟動，同比收入相對增長較快。



二零一七年，是本集團「十三五」規劃的關鍵年、落實年和發展年，也是企業發展史上不平凡的一年。本集團堅持以客戶和奮鬥為導向，堅持城軌交通全產業鏈佈局發力，全面超額完成了年初確定發展目標，在創造客戶價值的同時，推動企業跨越式發展。展望二零一八年，面對國內基礎設施的建設速度趨於平緩，國家 PPP 宏觀政策收緊造成市場整體形勢嚴峻，本集團以供給側改革為主線，以「客戶至上、技術創新、培育人才」三大主題統籌推進各項工作，強化設計引領、產業協同、總部保障，堅持做大設計諮詢，做強工程總包，積極拓展新業務，在邁嚮「以設計為引領的城市建設綜合服務商」的新征程上，實現新的突破。



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