月賣60萬杯！天仁茗茶港代理商招股 3月14日上市

台灣品牌「天仁茗茶」之香港特許經營商賓仕國際將在 3 月 14 日在港股掛牌上市，26 日起至 3 月 6 日止招股，發行價為每股港幣 0.8 元至 1 元。

賓仕國際主席陳錦泉日前接受採訪時透露，天仁茗茶深受港人喜愛，每月可賣 60 至 70 萬杯茶飲。根據去年 10 月份行業報告，以收益計算，天仁茗茶在香港連鎖茶飲市場市佔率排行第一位，達 24.3%，其他連鎖品牌還有貢茶、COMEBUY、歇腳亭、茶湯會等。

截至 3 月底止年度，賓仕國際全年營收 3.68 億港幣，年增約 23%；若單計來自「天仁茗茶」的收入，約 1.1 億港幣，年成長 55%。

招股書中指出，此次集資所得，計劃用於開設新店及引入國外人氣新零售品牌、擴大產品組合、增加貨倉設施等。賓仕國際去年已經與台灣天仁茗茶簽下 10 年特許經營合約，計劃未來兩年增設 16 間分店，選址優先考慮學校及辦公室密集的地區。

研究報告指出，香港茶飲店愈開愈多，過去一年港人的總消耗量達 4,500 萬杯。為何茶飲深受熱捧，愈來愈吃香？

該公司分析，香港食客傾向尋找輕型、新鮮及健康的餐飲，連鎖茶飲店採取隨手攜帶的風格，加上鮮製的元素，增加靈活性及便利度，對顧客而言較包裝飲品更吸引。其次，同業透過不斷加入新飲品以推動潮流，成功留住顧客及帶動重複消費。

「天仁茗茶」目前在港共有 32 間分店，如今將成為香港第一支珍珠奶茶概念股，受惠品牌高認可度、歡迎度，以及茶市場仍有成長空間，後市可期。