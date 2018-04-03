Reich Brothers宣佈收購俄勒岡州塞勒姆松下製造工廠

紐約、洛杉磯和芝加哥 2018 年 4 月 3 日電 / 美通社 / -- Reich Brothers 欣然宣佈收購位於俄勒岡州塞勒姆 19.66 英畝土地上、採用最新技術和建築面積為 129,850 平方英呎的製造與倉儲設施。相關工廠於 2009 年由松下公司 (Panasonic Corporation) 旗下子公司 Sanyo Solar（三洋太陽能）修建，造價約為 80,000,000 美元，被設計用來為太陽能電池生產矽錠。這座工廠位於伽芬東南路 5475 號 (5475 Gaffin Road SE)，靠近許多企業設施，包括家得寶 (Home Depot) 和一座新近投入使用的 1,000,000 平方英呎亞馬遜 (Amazon) 配送設施。面積近 130,000 平方英呎的廠房建築室內淨高為 24 英呎至 35 英呎不等，水電設施齊全。工廠所在地能夠輕鬆接入美國 5 號州際公路 (I-5)，從俄勒岡州 22 號公路 (OR-22) 也能輕鬆到達。



Reich Brothers 預計會重新安排這座工廠的用途，讓其進行輕工製造 / 銷售，以便幫助創造工作職位和刺激當地經濟。Reich Brothers 業務發展和收購部聯席主管 Alex Reich 表示：「我們致力於保護這座工廠的完整性和基礎設施，並將大力投資進行某些改進，讓廠房建築適合讓另一位租戶入駐。我們知道有幾個工作職位在這座工廠關閉時流失了，不過我們希望能夠以富有希望的方式引進一家新企業，讓這座工廠充分發揮其潛力。」



Reich Brothers 將會通過 2018 年 5 月 9 日的公開拍賣，出售俄勒岡州塞勒姆工廠的所有資產。這場拍賣能夠在 www.gaauction.com 和 www.reichbros.com 上觀看，並將覆蓋約 70 台長晶設備以及與矽錠製造有關的其它設備。



Reich Brothers 現在接受在 5 月 9 日拍賣出售前提出的機器、設備和房地產「交鑰匙」報價。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』