Fluence Corporation Ltd 完成4800萬美元墨西哥San Quintin 項目融資

Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)（澳大利亞證券交易所代碼：FLC）(OTCMKTS:EMFGF)（美國場外交易集團交易代碼：EMFGF）欣然公告，公司已為其客戶（下加利福尼亞州水務協會 - Comisión Estatal del Agua de Baja California）的海水脫鹽項目做好了財務準備，為墨西哥 San Quintin 鎮供水。



- Fluence 將建設並運營一個日處理能力為 2200 萬噸海水的脫鹽設施



- 在轉移設施前已簽署了 30 年的運營合約



- 表外項目、無追索權、項目融資就緒



- 大量水務銷售加強了 Fluence 的經常性收入來源



由於此項目是 Fluence 實施的第一個表外且無追索權項目，因此是公司的里程碑式項目。對於這個價值 4800 萬美元的項目，Fluence 已經通過北美開發銀行（North American Development Bank - 簡稱 NADB）對項目 75% 的費用進行了融資。 Fluence 和其當地的合作夥伴將共同提供剩餘投資款項。



根據此項目，Fluence 將建設並運營一個日處理能力為 580 萬加侖（每日約 22000 立方米）的海水脫鹽設備。歸 Fluence 所有的 SPV（特殊目的實體）和其當地的合作夥伴將在未來 30 年把生產的水銷售給 San Quintin 地區，在此之後，設備的所有權將轉讓給客戶。



正如在墨西哥的類似項目，San Quintin 項目也面臨著立法障礙，這使得 2015 年簽署的合約延遲了完成時間。隨著 2017 年 12 月中旬下加利福尼亞州（Baja California）政府當地立法的通過，Fluence 現已成功完成融資。



Fluence 將收到第一筆款項，在今年第三季度初就將開始建設工作，根據當地立法上訴程序的決議，項目有可能將在 2018 年下半年稍晚時間開始。公司預期設備將在項目開始後的 20 個月內全面運轉，此後，水的銷售將為 Fluence 帶來 1000 萬美元的每年經常性營業額。



對於此項重要的里程碑項目，Fluence 的董事總經理兼首席執行官 Henry Charrabé 說："多種因素造就了 San Quintin 水脫鹽設備項目的重要性。此項目將為 Fluence 在 2018 年的營收做出貢獻，再一次確定了公司作為客戶的項目融資合作夥伴的地位，增加了我們的經常性基本收入，這為未來的發展提供了支持。今年我們將致力於更多的" 建設 - 擁有 - 經營 - 轉讓 "（Build Own Operate Transfer）項目。"



NADB 的董事總經理 Alex Hinojosa 對此重要的項目評論道："NADB 很高興為 Baja California 的第二個脫鹽設施提供此項融資。由於地下水資源變得越來越緊缺，銀行的首要任務就是與各級政府合作來尋找必要的解決方案，為居民和經濟發展提供安全的水。"



此項目完成時，San Quintin 設備的處理能力將可以滿足 Baja California 超過 10 萬居民的需求，墨西哥政府在 2014 年就公告了此區域的干旱情況。設施將為 San Quintin 和在恩塞納達（Ensenada）城市周圍的社區提供安全可靠的水資源。



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公司: Henry Charrabé (美國) 董事總經理兼首席執行官 電郵: hcharrabe@fluencecorp.com 電話: +1-212-572-3766 Richard Irving (美國) 執行主席 電郵: rirving@fluencecorp.com 電話: +1-408-382-9790 Ross Kennedy (澳大利亞) 公司秘書兼董事會顧問 電郵: rkennedy@fluencecorp.com 電話: +61-409-524-442 投資者 (澳大利亞): Ronn Bechler Market Eye 電郵: ronn.bechler@marketeye.com.au 電話: +61-400-009-774 媒體 (澳大利亞): Tristan Everett Market Eye 電郵: tristan.everett@marketeye.com.au 電話: +61-403-789-096 投資者 & 媒體 (美國): Gary Dvorchak, CFA The Blueshirt Group 電郵: gary@blueshirtgroup.com 電話: +1-323-240-5796 (美國) 或 +86-138-1079-1480 (中國)