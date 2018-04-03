美股盤中─亞馬遜帶動科技股走低 道瓊大跌逾560點

本月第一個交易日，美國股市重挫，道瓊指數大跌逾 560 點。亞馬遜股價下跌 5%，拖累了科技股。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數下跌 559.25 點或 2.32% 至 23543.86

Nasdaq 指數下跌 207.27 點或 2.93% 至 6856.75。

S&P 500 指數下跌 66.08 點或 2.63% 至 2574.79。

分析師說，龍頭股票受到壓力。過去幾年的領漲股票開始下跌，這種情況發生，對股市產生負面心理壓力。

上週六，川普總統發布推文指出，亞馬遜利用了美國郵政單位，該單位為亞馬遜交運包裹，損失了數十億或數百億美元。亞馬遜股價因而下跌。

過去一年，亞馬遜為表現最佳的股票之一，大漲近 64%。

週一，川普再度發布推文說：「只有傻子，或更糟的人，才會說我們虧錢的郵局賺了亞馬遜的錢。他們虧大了，這種情況必須改變。」

週一，科技股持續受到壓力。臉書，Netflix 與 Alphabet 股價均走低。上個月，對臉書如何處理使用者資料，感到擔憂，科技股因而下跌。3 月，臉書股價大跌 10.4%。

交易員亦擔憂，一場貿易戰可能正在醞釀之中。

中國於周一宣布對價值約 30 億美元的 128 種美國進口商品課徵關稅，回應川普總統上月簽署的進口鋼鋁關稅。

川普並將建立美墨邊境圍牆與兩國之間的 NAFTA 協商，結合為一。在週日發布的推文中，川普說：「他們必須停止讓大量毒品與人員流入，否則我就會停止 NAFTA。需要建圍牆。」

分析師說，新的利空因素是，川普政府的關稅可能引發全球貿易戰，讓全球落入衰退。