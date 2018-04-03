騰訊(00700-HK)ADR跌6.1元 匯控(00005-HK)聯通(00762-HK)逆市升

美股重挫，拖累港股ADR指數跌237點，按比例計算收報29856點，較港上周四收市跌0.8%。美國總統特朗普周末再度開腔炮轟亞馬遜，觸發科技股賣盤，騰訊控股(00700-HK)收報403.5元，較港收市跌6.1元。
其他大型藍籌個別發展，港交所(00388-HK)ADR收報251.94元，較港收市跌3.26點；中人壽(02628-HK)ADR收報21.52元，較港收市跌8仙：不過，匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.31元，較港收市升0.31元。
國際油股跌2%，油股受挫，中海油(00883-HK)ADR收報11.31元，較港收市跌0.25元；中石油(00857-HK)ADR收報5.28元，較港收市跌0.11元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.17元，較港收市跌0.78元；聯通(00762-HK)ADR收報9.94元，較港收市升0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.42元，較港收市跌0.04元。
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