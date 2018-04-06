〈觀察〉宏達電本業要賺錢才是真本事 市場聚焦VR後市

宏達電 (2498-TW) 今年第 1 季受惠出售手機團隊給 Google 的業外獲利挹注，法人估每股貢獻約 40 元，第 1 季將轉虧為盈，全年沒有大意外的話也將是獲利，但是，宏達電要拚重返榮耀，得要是本業賺錢才是真本事，其中，除智慧手機外，VR 布局效益才是真正逆轉勝與否的重要關鍵。

宏達電近來在虛擬實境 (VR) 動作頻頻，也搭上 VR 電影熱潮，成為史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》(Ready Player One) 官方合作夥伴，攜手一級玩家推 8 款專屬 VR 體驗內容，電影票房開紅盤，預料將可順勢拉抬 Vive 聲勢。

另外，HTC 出品，入圍第 74 屆威尼斯影展的華人首部 VR 電影《家在蘭若寺》，也啟動全球海外巡迴，宏達電指出，《家》劇將陸續在坎城、墨爾本、阿姆斯特丹等進行海外 VR 巡迴，將有助持續炒熱 VR 話題。

跨足影視外，Vive 的 VR 技術也與時尚潮流結合，中國區總經理汪叢青親自擔任模特兒走秀，展示一款透過 Vive Pro 設計服裝、搭配 Vive Focus 一體機的整體造型，他強調，Vive 發展 VR 生態，在這次上海時裝週開幕首秀，跨界合作證明 VR 技術在多種應用領域的機會。

時尚、影視領域之外，Vive 積極拓展 VR 技術與藝術、文創娛樂等產業的融合，在剛落幕的巴塞爾藝術展香港展會，是台灣唯一參展的科技廠商，透過 Vive Pro 與 Vive Focus 一體機，展示國際知名藝術家的 VR 作品。

宏達電去年每股虧損 20.58 元，創上市以來最大虧損，統計近 3 年合計每股虧損達 52.18 元，3 年虧超過 5 個股本，如何在本業逆轉，除智慧手機，Vive 被董事長王雪紅寄予厚望，最近一連串的大動作，顯示宏達電在 VR 領域的強烈企圖，預料 VR 將是未來能否逆轉勝重要觀察點。