〈Q2產業景氣展望〉PCB業指望蘋果新品支撐 銅價走勢是景氣觀察指標

第 2 季進入電子產業淡季，其中蘋果供應鏈華通 (2313-TW) 及台郡 (6269-TW) 營運最受煎熬，但是，今年第 2 季有蘋果新 iPad 及 Mac 拉貨，雖然數量上不及手機大，但對提升第 2 季產能利用率，有一定的挹注效果。而目前銅價仍高檔盤旋，顯示各應用需求很好，也代表短期 PCB 景氣將持穩，並無急速反轉向下的可能。

華通及台郡今年交貨週期不同，兩家交貨蘋果去年 iPad 及 Mac 板，生產時程集中在第 1 季，今年則是在 3 月底開始小量交貨，因此主要生產及拉貨時程將集中在第 2 季；台郡主管明確指出，今年營收仍無法改變往年第 2 季陷於全年谷底的狀況，因此第 2 季最重要是人員訓練，並與客戶做好共同研發工作，迎接下半年產業旺季到來。

不過，華通第 2 季也有中國大陸品牌手機 PCB 訂單挹注，中國品牌手機訂單已自 3 月底開始小量交貨，第 2 季隨著新產品大賣可望有助華通營運，甚至產品熱銷的話，有望追加訂單，可填補蘋果手機板訂單空窗期。

至於健鼎 (3044-TW) 則看好今年業績逐季上揚，健鼎主管強調，2018 年第 1 季是健鼎史上最強的淡季，預估在汽車、記憶體模組、硬碟、光電等多元化接單有效挹注下，第 2 季營運仍可望向上攀升。

健鼎主管也指出，目前銅價仍處於高檔盤旋，顯示包括建設、電子、汽車等應用需求極強，短期內 PCB 市場景氣仍好，並沒有急速反轉向下的可能。