鼎億集團投資(00508-HK)2.5億人民幣售醫療項目

鼎億集團投資(00508-HK)公布，公司全資附屬公司國欣有限公司於3月30日與買方訂立協議，據此，賣方廣州市京基房地產開發出售鼎億(中國)投資有限公司，代價為現金2.5億元(人民幣.下同)。根據可得資料，公司預期將從出售事項確認未經審核收益約2700萬元(約相等於2200萬元人民幣)。

鼎億(中國)投資主要業務為投資控股。包括鼎億(中國)投資的目標集團包括和佳香港及和佳中國，這兩間公司均為投資控股公司。和佳中國持有合營公司一30%的股權，及合營公司二23.08%的股權。合營公司一主要從事放射性藥品的批發及零售。合營公司二主要從事醫院及醫療項目的投資，尤其是投資質子醫療中心項目以及醫療技術研發(包括質子加速器)。

公布中的出售原因中提到公司預期合營公司一僅可於2020年取得藥品生產質量管理規範認證，並將直至2021年開始試產以取得必要之藥品許可證，及預期僅將於2021年中期前開始質子藥物的第一階段生產，並為集團帶來收入；及預期合營公司二僅將於2021年完成興建質子醫療中心後，董事認為，出售事項可令集團盡快收回投資成本，以便集團的財務及管理資源可分配至其他現有業務以及投資回報期及回報合理的其他潛在收購機會，及透過為集團的一般營運資金提供額外資金改善集團的財務狀況。

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