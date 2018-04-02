馬鋼(00323-HK)滬自貿區成立保理合資與融資租賃

馬鞍山鋼鐵股份(00323-HK)公布，公司與控股股東馬鋼集團全資子公司馬鋼集團投資、馬鋼集團礦業、安徽馬鋼工程技術集團與馬鋼國際經濟貿易於4月2日訂立保理公司合資協議，據此，訂約各方已同意於中國上海自貿區成立名為馬鋼(上海)商業保理有限公司(最終以工商登記部門核准的名稱為准)之合資公司。馬鋼集團持有公司已發行股本約45.54%。

保理公司擬於上海自貿區成立，經營範圍主要為應收賬款融資，應收賬款收付結算、管理與催收，銷售分戶賬管理，與保理業務相關的信用風險擔保等。出資：保理公司之註冊資本將為3億元(人民幣.下同)，將由馬鋼集團投資以現金認繳1.35億元，股權比例為45%；公司以現金認繳7500萬元，股權比例為25%；馬鋼集團礦業以現金認繳3000萬元，股權比例為 10%；安徽馬鋼工程技術集團以現金認繳3000萬元，股權比例為10%；及國貿公司以現金認繳3000萬元，股權比例為10%。

此外，馬鋼(香港)、馬鋼集團投資、江東金融公司；及信成投資公司訂立融資租賃公司合資協議。合資公司融資租賃公司擬於上海浦東陸家嘴自貿區成立，經營範圍主要為融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務相關的保理業務。

出資方面保理公司之註冊資本將為3億元，將由馬鋼集團投資以現金認繳1.8億元，股權比例為60%；馬鋼(香港)以現金認繳7500萬元，股權比例為25%；江東金融公司以現金認繳3000萬元，股權比例為10%；及信成投資公司以現金認繳1500萬元，股權比例為5%。

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