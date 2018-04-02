【異動股】黃金板塊拉升走強 西部黃金(601069-CN)漲超6%

午後，黃金板塊拉升走強，截止發稿，西部黃金(601069-CN)漲6.8%報20.87元，山東黃金(600547-CN)漲4.61%報30.38元，赤峰黃金(600988-CN)漲4.43%報6.6元，恒邦股份(002237-CN)漲3.37%報10.73元，榮華實業(600311-CN)漲3.15%報4.91元，中金黃金(600489-CN)漲3.12%報9.57元，湖南黃金(002155-CN)漲2.57%報9.18元，園城黃金(600766-CN)、紫金礦業(601899-CN)、山東金泰(600385-CN)等股均紛紛拉升。

消息面上，經國務院批準，國務院關稅稅則委員會決定對原産于美國的部分進口商品中止關稅減讓義務，自2018年4月2日起實施。

貿易戰開打和美聯儲再度加息是上周的兩大主題。貿易戰對工業金屬的影響主要有三方面：一是從進出口的角度而言,工業金屬貿易可能面臨稅收環境改變的前景;二是從供需的角度而言,貿易戰可能打壓出口需求，進而影響到總需求方面;三是從資産配置的角度來看,市場避險情緒的提升將導緻資金撤出周期品等風險資産領域。

貴金屬特别是黃金的戰略意義提升，一是貿易戰加劇市場避險情緒,黃金是傳統的避險資産;二是弱美元的格局削弱了美元資産的競争力，貴金屬估值將有所提升;三是美國加息對黃金壓制短期基本釋放，經曆了六次加息，利率水平提升對黃金價格的壓制將逐步弱化。

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