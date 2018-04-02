【異動股】人工智能概念股快速走強 三豐智能(300276-CN)等3股漲停

午後，人工智能概念股快速走強；截止發稿，三豐智能(300276-CN)強勢封漲停板，紫光股份(000938-CN)，賽為智能(300044-CN)等3股漲停，恒生電子(600570-CN)漲8.73%報65.00元，中科創達(300496-CN)漲7.51%報38.95元，浪潮軟件(600756-CN)、匯頂科技(603160-CN)、機器人(300024-CN)漲超6%，華中數控(300161-CN)、華勝天成(600410-CN)、歐比特(300053-CN)、蘇州科達(603660-CN)、科大智能(300222-CN)等股漲超5%。

消息面上，日前國家智能制造标準化總體組在北京召開了第三次全體會議。會議報告總結了智能制造标準項目、宣貫培訓和應用、以及國際标準化和雙邊合作成果，其中，第二批智能制造國家标準共提出了83項立項申請，發布47項，現有标準已基本覆蓋《國家智能制造标準體系建設指南》提出的基礎共性标準和關鍵技術标準，智能制造标準體系初步建立。

東方證券表示，智能制造成為産業升級的必經之路。中國制造業通過改革開放40年來的發展，在規模與産業體系完整性方面居于全球領先地位，但也存在産業附加值低、大而不強等突出問題，通過智能制造完成低端制造向高端制造的戰略轉型已成為中國的現實需求，也是應對全球競争的必然之路。2015年以來，國家相繼出台“中國制造2025”等一系列政策措施，推動智能制造的落地。研報認為，由互聯網技術、雲計算、大數據、無線通信網等技術集合成的雲-網-端架構是實現制造業智能化的動力引擎。

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