【異動股】網絡安全板繼續走強 東軟集團(600718-CN)等多股漲停

午後，網絡安全板繼續走強，截止發稿，東軟集團(600718-CN)漲停報15.94元，中國長城(000066-CN)漲停報9.02元，立昂技術(300603-CN)漲停報38.17元，北信源(300352-CN)漲停報5.63元，立思辰(300010-CN)漲7%報11.93元，中新賽克(002912-CN)漲6.91%報132.09元，航天信息(600271-CN)漲6.52%報26.94元，華勝天成(600410-CN)漲6.42%報12.6元，國民技術(300077-CN)漲6.02%報9.69元，格爾軟件(603232-CN)、熙菱信息(300588-CN)等股漲超5%。

日前因臉書用戶的個人信息數據洩漏，使得數據安全再次成為廣泛熱議的話題。360網絡安全響應中心今年發布的《2017年度安全報告—漏洞態勢》顯示，2017年共披露15120枚漏洞，其中高危漏洞4406枚，覆蓋1400多家廠商或組織，累計影響近4000種産品，漏洞披露數量環比上升120%。

業内人士表示，随着高危漏洞的民用化和犯罪集團化特點越來越凸顯，整個漏洞交易變現的鏈條正在從上中下遊協作向一步到位變現靠攏，同時變現的方式也從傳統貨币升級為比特币等數字貨币。網絡安全領域的“白色産業鏈”正在扮演越來越重要的角色。

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