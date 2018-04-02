【異動股】海南板塊持續拉升 雙成藥業(002693-CN)漲停

今日早盤，海南板塊持續拉升，截止發稿，雙成藥業(002693-CN)漲停報6.29元，海航創新(600555-CN)直線拉升盤中觸及漲停現漲6.82%報5.17元，海峽股份(002320-CN)漲5.18%報31.65元，海德股份(000567-CN)漲3.86%報27.99元，鈞達股份(002865-CN)、羅牛山(000735-CN)、海南瑞澤(002596-CN)等個股均大幅拉升。

消息面上，日前，澄邁縣與京東集團在海口舉行簽約儀式，京東集團將按照京東省級區域總部規格高水平高标準規劃設計和科學運營該項目，引進無人機智能配送、“無人智能倉庫”等新型倉儲物流配送模式。日前，阿裡巴巴集團董事局主席馬雲曾表示，阿裡巴巴必須參與海南這塊寶地的發展，可以利用阿裡在大數據、雲計算領域的豐富經驗，把海南島作為一個大的智慧城市來打造，推動海南智慧服務産業的崛起。

在近一個月，兩位重量級大佬已經宣布進軍海南地區。正值海南特區三十周年之際，海南有望獲得新一輪政策支持和發展機遇。

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