【異動股】農牧飼漁板塊集體大漲 傲農生物(603363-CN)漲超6%

早盤，農牧飼漁板塊集體大漲，截止發稿，傲農生物(603363-CN)漲6.61%報19.36元，宏輝果蔬(603336-CN)漲6.26%報26.5元，新五豐(600975-CN)漲5.97%報5.86元，羅牛山(000735-CN)、神農基因(300189-CN)、禾豐牧業(603609-CN)、新金農(002548-CN)、溫氏股份(300498-CN)等個均漲超3%。

消息上，財政部公布，經國務院批準，國務院關稅稅則委員會決定對原産于美國的部分進口商品中止關稅減讓義務，自2018年4月2日起實施。2018年3月8日，美國總統特朗普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁産品威脅美國國家安全，決定于3月23日起，對進口鋼鐵和鋁産品加征關稅(即232措施)。232措施違反了世界貿易組織相關規則，不符合“安全例外”規定，實際上構成保障措施。該措施已于3月23日起實施，對中國利益造成嚴重損害。為維護中國利益，平衡因美國232措施給我國利益造成的損失，中國自2018年4月2日起對原産于美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行适用關稅稅率基礎上加征關稅，對水果及制品等120項進口商品加征關稅稅率為15%，對豬肉及制品等8項進口商品加征關稅稅率為25%。現行保稅、減免稅政策不變。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)