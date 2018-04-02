台灣莫成兩強爭霸祭品

【文 / 陳炘】

終於，在美東時間 3 月 16 日，《台灣旅行法》（簡稱《台旅法》）得到美國總統川普（Donald Trump）簽署通過。台灣官方、學者及各大智庫，對此多數認為此法案通過為「自從《台灣關係法》之後，台美關係間最大的突破」。紛紛以此為台美關係熱絡、活躍的契機，是台灣重大的「外交突破」。事實上，若我們觀照台美中關係近 20 年來的演變，以及《台旅法》立法前後的因果，或許就能知道，事情遠非台灣內部單方面所想的那般單純。

台美中關係 20 年回顧

我們回顧近 20 年台美中關係，美國台僑團體從 1990 年代中期之後就不斷遊說、推動的《台灣安全加強法》（Taiwan Security Enhancement Act, TSEA），在 2000 年被當時的總統柯林頓（Bill Clinton）否決，官方理由是「此法案如果通過，不僅不會增強台灣安全，還可能將威脅美國、台灣和中華人民共和國之間的微妙平衡，甚至可能造成亞太地區動蕩不安」。

而在 2000 年，即使美國否決《台灣安全加強法》，當時華府菁英階層對「圍堵中國」的氣氛猶有餘溫。其一是「1996 年台海危機」陰影剛去不遠：其二是當時中國大陸解放軍還未成為「藍海」軍事強權，解放軍的海空軍實力仍老舊落後。

即便如此，昔日 2001 年 4 月 1 日發生「南海撞機事件」，華府的「主戰」聲浪雖強，但剛執政的小布希（George Bush）政府，還是選擇與中國大陸談判，謹慎地將此事政治負面效應減到最低。也就是說，即使當時解放軍並未擁有「藍海」軍事能力，但美國的顧慮已是千絲萬縷，圍堵中國是一回事，但實際進入衝突則是另一回事。

南海撞機事件後不久，美國便因為「9 ·11」事件進入了 21 世紀初的「反恐戰爭」時代。因為「9 ·11」，美國戰爭機器短時間內轉變成「反恐」效能，美軍的戰略也從模糊的「圍堵中國」，技術性地轉彎到反恐戰場。為了能在中亞、中東地區反恐，美國不得不走回冷戰末期雷根（Ronald Reagan）時代的拉攏中國老路。由於反恐戰場的轉換，美國需要中國大陸在中亞、中東甚至非洲地區與美國合作。

反恐 10 年後的 2010 年，中亞、中東的反恐戰場戰火不歇，且牽涉各國政治槓桿角力的因素日益複雜，歐巴馬（Barack Obama）政府在不斷擴大反恐戰場的難局中，驚覺美國在東亞的政治真空狀態已瀕臨界點，故提出「重返亞洲」（Pivot to Asia）大戰略，所謂「亞洲再平衡」（rebalancing）政策目的，即是為壓抑在亞洲迅速崛起的中國大陸，故歐巴馬政府將亞洲地區成為美軍力量最強前沿。

但歐巴馬用將近 7 年時間，重返亞洲戰略成效有限，除東北亞局勢漸惡化、南中國海衝突不斷外，最重要的則是中國大陸「已經崛起」的事實。不僅在經貿、科技、國力上崛起，軍力的迅速崛起，更使中共解放軍茁壯為一支不折不扣的「藍海」部隊，這些是 2000 年時無法想像的局面。

「重返亞洲」以失敗告終，而川普鑒於「軍事過硬」無法在東亞局勢中佔到便宜，故在其「美國優先」的意識形態指導之下，改用以「貿易戰」取代軍事部署，這場中美貿易戰即將開打，20 年前認為「美國必須圍堵中國」的華府菁英階層中，已經開始擔心「中美貿易戰一起，美國不可避免要使用台灣牌，這對台灣本身將是危險之舉」。而《台灣旅行法》就是在這樣的美中關係格局下走上台前，推出這一法案的根本目的，是美國為了因應中國大陸崛起，試圖用台灣牌來遏制中國，並作為在經貿上勒索中國大陸的工具，並不是美國菩薩心腸，想要維護台灣的國際利益。

陸反應冷淡 另有玄機

《台旅法》事實上並非新鮮事，在 2016 年 9 月在參眾議院就已經被提出過，2017 年的 1 月和 5 月再度提出。經過冗長的議程，終獲川普簽署通過。看似台美政府的高層官員從此可自由來去互訪，甚至台灣的內部認為「美國透過立法，將台灣視為一個獨立國家看待」。果真如此，為何此「茲事體大」的法案通過後，不僅美國官方冷靜以對，僅有親台前任政客和掮客大做文章，而中國大陸官方也是異常冷靜，僅用「照本宣科」方式重申數句官式語言，就不再有進一步發言。美、中的異常「冷靜」，配上台灣內部「風風火火」的激昂，箇中是否另有玄機？

按照國際政治的邏輯推演，川普最後一刻才慢吞吞簽署此法案，在這段時間裏，中、美之間難道沒有進行某些談判甚至協議共識？在美國國會民意的大勢所趨下，中共官方知道恐難以「硬阻擋」，故很可能採取別的方式來解決。對美國在大戰略環境下「非做不可」的背景原因，雙方或已存在某些默契。

通盤觀之，台灣問題雖然是中美間的「火藥庫」，卻不是近期最重要問題。習近平剛完成軍改、政改和確立內部領導地位，台灣已經是其囊中物，是隨時可解決的問題，主導權在中國大陸手上，要不要發動攻勢？何時、何處、如何發動？都在中國大陸掌握中，處理台灣問題的「最後一里路」，就是「搞定美

國」。一旦中美基於更大目標、達成戰略性合作與和解，台灣問題對中國大陸而言，是可以迎刃而解的小菜一碟。而大陸官方為何緩慢出手、手中有多少牌？這才是「冷淡回應」中的「熱點」。

雖中國大陸官式回應「低調冷淡」，但言語間提到了「挾洋自重」，這對台灣是非常大的警訊。所謂「兩隻大象打架，遭殃的就是腳邊的小草」。台灣面對兩大強權競合戰略遊戲，如果輕易地選邊站或輕易相信一些簡單得到的好處，後果就是在強權相爭的大局下，將自身剩餘價值用到盡頭。

全球新局下 《 台旅法》價值幾何

從 2010 年歐巴馬政府「重返亞洲」戰略，受到中國大陸急速崛起態勢而受挫後，由美國主導的「單極世界秩序」，受到來自中國大陸與俄羅斯的挑戰，而成為「多極世界秩序」的可能已經存在。有美國學者稱「歐巴馬政府直到最後一刻，依舊仍不願意相信克里姆林宮準備崛起」的現實，故在中東、特別是敘利亞戰場進退失據。而在歐洲，也因美國維持「單極世界秩序」面臨挫敗，在國際間的公信力喪失，故歐盟有「歐洲聯盟軍」（EUFOR）的設立，就是為了避免美國臨時抽腿，所聯合起來的「自保」舉動。

在東亞面臨失敗的「重返亞洲」戰略，由川普政府以發動「貿易戰」為主軸的戰略繼續進行維護「美國利益」的鬥爭。但是打著「美國優先」的商人總統川普，其政治決策能力搖擺不定，又缺乏傳統「建制派政客」的穩固官僚性格，在東亞也讓日本驚覺到「被川普政府邊緣化」，如突然出現的「川金會」，讓東亞新格局突然轉向，日本感受到遭背棄的滋味，故安倍政府在 2018 的《四年度防衛大綱》提出前，大舉增加防衛預算、購買更多戰機、航母計劃等，都是因為川普的政權「極度不穩固性」所導致的「自保」轉變，這與「歐洲聯盟軍」的成立如出一轍。

如今，北韓核武問題極可能在「川金會」後得到解決，幕後功臣眾人皆知，就是中國大陸。而對於中國來說，在其周邊格局中，原本只有北韓和台灣問題無法掌控，可能會帶來衝突風險。但北韓問題和平解決後，其戰略重心，將會向東南方向的台灣發力，這種置千鈞於一點的態勢，恐怕是台灣所難以承受的壓力。也將讓所謂《台旅法》的利多態勢，迅速豹變為台灣手上的燙手山芋。

台灣須做關鍵抉擇

不論是從歷史或現今的國際格局來看，台灣此刻都面臨抉擇的十字路口。若能從歷史觀之，朝鮮半島的問題，百餘年來都在關鍵時刻影響台灣，1894 年的東學黨之亂造成台灣變成日本殖民地，1950 年 6 月韓戰爆發，使得原本擬遺棄台灣蔣介石政權、發表《中美關係白皮書》的美國杜魯門政府，將亞洲戰力最強的太平洋第七艦隊主力，置放在台灣海峽，執行「台海中立化」的政策。這兩次發生在朝鮮半島上的變局，都影響了台灣的命運，也間接形成台灣目前的狀態，而如今，朝鮮半島可能第三次發生大變化，台灣是否能夠置身事外？或有能力選擇自己的道路？

台灣從韓戰後，一路都以「美國保證」作為護身符，無條件吸收來自美國的資金、軍火、意識形態和政治選擇，台灣雖自稱「獨立國家」，在國際眼中卻是不折不扣的「美國附庸」。即使面臨美國「放棄台灣」多次，台灣對美國的依賴依舊，無法脫離其戰略佈局的棋子身份。以台灣位居「太平洋第一島鏈關鍵地位」為思想中心，意欲達成那個想像中的、不可能存在的、以「台灣利益優先」的「美國戰略」。事實上，台灣已經吃過太多虧，禁不起一再被出賣。

台灣在東亞的關鍵地位，於地緣政治學上不言可喻。但是，這般的關鍵，對於中國大陸來說，又何嘗不是？對台灣來說，在已經嚴重失衡的兩岸格局下，如果繼續遵從「美國利益」而說服自己那是「台灣利益」，而忽視整體東亞戰略格局已經改變，恐將為台灣帶來最大的災難。全球戰略格局正在重新建構，中美兩二大強權在東亞爭鋒，已屬必然，未來不論是「單極」抑或是「多極」世界秩序，台灣如果一再將自己綑綁在美國利益的戰車上，必將失去自主機會，等於直接放棄自我抉擇的權利。

這是個多元的世界，全球戰略大棋盤已從過往的「絕對化」轉為「相對化」格局。台灣除了必須要拋棄「選邊站」的傳統思維，還必須要懂得讓自己「融入」到區域，而且要在融入的過程中，能掌握住主動性，找到自己的存在感，這才真正符合「台灣利益」，才是台灣面臨抉擇時該有的態度。

來源：《多維 TW》月刊 029 期

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