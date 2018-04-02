董事長，你不是執行長！

史坦尼斯拉夫．雪克什尼亞 Stanislav Shekshnia

董事長多半是前執行長，習慣發號施令，也習慣當明星。因此，會有那麼多董事長表現得像是公司另一位執行長，也就不足為奇了。但這會在企業高層釀成衝突和混淆。此外，歐洲工商管理學院的研究顯示，董事長與執行長的職責截然不同，需要的技能也大相逕庭。董事長領導的是董事會，不是公司，也就是說，董事長扮演的是有效團體討論的推手，而不是團隊指揮者。

在進行兩百名董事長的調查，以及 140 名董事長、董事、股東和執行長的訪談後，把董事長這個角色需要的條件，濃縮成八條守則：（1）從旁指導；展現自制力，留空間給別人。（2）練習團隊編組，而不是建立團隊。（3）承擔準備工作；這項工作的重頭戲，是準備董事會的議程和簡報。（4）重視專門委員會；董事會大部分的工作，都在委員會裡完成。（5）保持中立。（6）以投入來衡量董事會的效能，而不是產出。（7）別當執行長的上司。（8）代表股東，但不是股東。要做到這八條守則，許多執行長都必須轉變技能和思維，但成功的董事長都表示，這樣的努力是值得的。

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 4 月

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