山東沿岸油輪排隊等待卸貨 將影響從大西洋盆地的進口前景

貿易和船運消息人士表示，大批等待卸貨的油輪在中國海岸線排隊，限制了中國以後的進口前景。中國是全球最大石油進口國。

油輪待卸的石油規模上升，一定程度上是因為中國調整稅收政策，以及治理汙染的措施抑制了小型獨立煉廠(也稱為「茶壺」煉廠)的需求。此外，一些煉油廠進入檢修也使得產能利用率降低。

再加上石油出口國，尤其是西非國家賣力進行銷售，即便早期已經有跡象顯示中國石油需求可能疲軟，這些國家仍把油輪發往該地區。

「交易商過高估計了需求，」Energy Aspects的亞洲分析師Michal Meidan表示。她並稱，由於稅收政策調整以及指標油價上漲，中國的利潤率受到擠壓。

「除非這些船貨有任何大幅度折價，否則茶壺煉廠可能會讓這些油輪繼續漂在那裏一段時間，」她表示。

石油分析公司Vortexa的數據顯示，3月份亞洲短期浮動存儲平均約1,500萬桶，為2017年10月以來最高月度水準。短期存儲規模在本月觸頂，達到2,200萬桶。

Vortexa對短期浮動存儲的定義是，油留在船上7-30天。

有三位交易商稱，目前有大約19-20艘船等在中國海岸以外，主要是在山東附近，這裏是大多數茶壺煉廠的根據地。而據交易商稱，通常情況下也就10艘船左右。

據路透對Vortexa和行業監測機構Genscape所述船舶信息的整理，發現等在船上的油多數來自西非，尤其是安哥拉、赤道幾內亞和剛果共和國，但也有來自巴西、中東和北海的船貨在等待。

**存儲達到上限**

一貿易商表示，處於浮式存儲狀態的西非原油增長尤為強勁。「似乎增長很多，」他說。

路透的船舶追蹤數據顯示，有幾艘船已經在沿海等待了約一周。但一些船貨從3月初以來就一直在等待，比如裝載安哥拉原油的超大型油輪(VLCC)「New Frontier」號，以及裝載伊拉克原油的VLCC「New Prosperity」號。

山東東明石化集團副總裁張留成表示，在政府發放新進口配額後早先的一波大量進口已經湧入市場，而正值春季檢修期。

他表示，山東的存儲設施目前已超過上限，而管道瓶頸仍是大問題，不過他稱過去曾有比這還嚴重的擁堵情況。

亞洲消息人士表示，多數較大的茶壺煉廠仍運行良好，不過一些規模較小的煉廠對稅務政策的變動則更加敏感。「國內需求趕不上以前了，但是(原油)供給還是那麼的多。」一消息人士說道。

於1月公布並在3月1日起開始正式執行的稅務新規，旨在解決中國國有石油公司長期以來抱怨的問題，它們稱民營煉廠和調油商通過避稅削價競爭，搶奪市場份額。

大西洋盆地的石油貿易商稱，若不降價，積壓的船貨正牽制他們預訂新貨的能力，而削價則又會對國際油價帶來連鎖反應。

聯合石化近日拿出一些船貨供出售，一些貿易商表示這表示聯合石化也有積壓船貨。聯合石化是西非原油的最大買家之一。

「這正把我們排擠出局。」一西非原油賣家說道。「對我們來說這就是一個陷入死局的市場。」

(路透倫敦/北京)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)