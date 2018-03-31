〈出遊保險保平安〉連假出國旅遊正夯 三大旅平險保障比一比

清明節、兒童節 5 天連假即將到來，部分民眾已準備好行囊，準備出國渡假，建議出國旅遊一定要為自己添購完整旅平險。市面上提供的旅平險主要分為 3 大類，包括跟團所投保的旅行業責任保險、信用卡附贈的旅平險，以及向保險公司投保旅行綜合保險等，保障各有差異。

許多民眾有疑問，跟團出國旅行社就有投保旅行業責任保險，出國用信用卡刷 8 成以上的團費或機票全額也有附贈旅平險，為什麼還需要再向保險公司投保；華南產險經理陳永松表示，旅行社投保的「旅行業責任保險」，通常只有 200 萬元意外死亡、10 萬元傷害醫療險的基本保額，保額低且只保障意外造成的傷害醫療，若因水土不服，在國外身體不適發燒、拉肚子，甚至需住院治療，無法獲得賠償。

而信用卡附贈的旅平險，雖依不同卡別保障範圍不盡相同，但大多數僅保障搭機，或固定路線行駛的大眾運輸工具及其前後 5 小時期間，並非「全程」保障，即俗稱的「飛安險」。因此即使信用卡旅平險的意外險保額有高達 1000 或 2000 萬元，也大多只賠償因意外死亡或殘廢，並不包含最需要用到的傷害醫療保障。

另外，若是持卡人幫同行親友刷卡，只有配偶、未滿 25 歲的子女能一併獲得旅平險保障，其它像是父母、兄弟姐妹、同居人或男女朋友等，皆不在保障範圍內。

至於保險公司的「旅行綜合保險」保障的範圍較為全面，包括意外死亡或殘廢、傷害醫療或是海外突發疾病等，有些保險公司會包含個人責任險、旅行不便險，如班機延誤、行李遺失或旅遊取消等保障項目。

整體來說，刷卡購買機票或是旅行社都會有附贈相關旅平險，不過仔細觀察，其理賠限制相對較多，通常只有在搭乘大眾交通運輸工具的時候，發生意外事故時才有保障，而各家信用卡保障和理賠內容均不相同，建議在購買保險前，最好先檢視信用卡所提供的保險內容後，再決定是否要加買不同性質的保險，才能讓自己獲得全面性的保障。