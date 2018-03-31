【大昌投顧】盤前分析－電子指數受美國科技股影響走勢



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，雖一度大漲逾百點，但尾盤壓抑漲幅，終場以上漲 60.3 點作收，全球股市氣氛還未明朗化，指數持續整理可能性高。短線上月線趨勢向上，能否快速站回，對盤勢相較有利，不過多方缺口並未完全回補，台股相對國際股市抗跌，籌碼面外資終止連二賣，能否持續挹注台股動能，需觀察。

2. 櫃買指數昨天漲勢相對落後，來至前高區難免有壓，月線依舊為目前支撐關鍵區，因此維持看法不變，在前高點與月線區間震盪整理，中小型個股反彈較為強勁，但會漲跌分歧。

3. 金融指數昨收紅，整體也相對弱勢，整理時間恐拉長。電子指數受美國科技股影響，因此近期美國科技動盪劇烈，需留意，影響著電子股走勢，而強勢族群有被動元件、遊戲、PCB 等。傳產類股則由風力發電、鋼鐵等表現較佳。

4. 市場傳出，第二季進入電源管理 IC、MOSFET、IGBT、微機電感測元件等出貨旺季，加上指紋辨識感測 IC 及 LCD 驅動 IC 需求續旺，8 吋晶圓代工產能持續供不應求，預期價格可望續漲 1 成。

5. 物聯網市場越趨廣大，加上智慧化趨勢不變，讓家電使用半導體元件也隨之增長。其中，由於半導體元件增加，讓電源管理需求更將龐大，類比 IC 設計族群可望受惠。

