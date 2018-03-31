【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市走揚，台股遇壓收漲

國際股市走揚，美股主要指數大漲，帶動亞洲股市開高上漲，台股加權指數在台積電、鴻海、大立光等大型權值股帶動下走高，收盤上漲逾 60 點。終場台指期上漲 79 點 (+0.73%)，正價差 12.78 點，電子期上漲 3.7 點 (+0.82%)，正價差 1.04 點，金融期上漲 7 點 (+0.58%)，逆價差 0.79 點，非金電期上漲 73 點 (+0.58%)，逆價差 1.56 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1356 口，淨空單部位 7666 口；投信淨空單減少 510 口，淨空單部位 32177 口；外資淨多單增加 5241 口，淨多單部位 48767 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收長上影線紅 K 棒，指數遭遇均線壓力，籌碼面部分，單日成交量能達 1148 億元，外資上市現貨買超金額約 19.57 億元，期貨未平倉淨多單 48767 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.45 變動到 1.50，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 56,977 口。

