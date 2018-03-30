搶550億元清涼商機 泰山再鎖定特殊通路

即將進入炎夏飲料產品銷售旺季，泰山 (1218-TW) 積極出招搶攻高達 550 億元市場商機，繼推出聯名飲品「茶攤一條街」後，今 (30) 日再度發表 BUFF 機能飲品，通路除連鎖超商之外，並指向電競、瑜珈、運動中心及夜店等特殊市場通路。

泰山企業行銷副總經理雷松清指出，泰山此產品構想出現在 1 年半之前，為針對目前台灣年銷售規模達 40 億元的機能性飲料市場出發，在國外的老牌機能飲料積極贊助極限運動賽事的前例下，泰山機能飲品除在電競市場外，目前也積極考慮贊助其他運動。

雷松青說，統計目前台灣機能飲料市場獲得各廠重視，2016 年有 17 個新產品出現，2017 年市場推出新產品則高達 26 個，泰山此一飲料新產品為該公司首度介入機能性飲料市場，目前委由雲林幸鑫食品代工生產。

泰山今天發表機能飲料新產品。(鉅亨網記者張發攝)

泰山在 3 月初與知名的 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄等知名手搖飲料店合作，推出聯名飲品「茶攤一條街」，產品上市後的銷售成效，雷松青說，目前市場反應狀況佳，泰山也正與其他手搖茶品牌協商進一步合作推聯名產品。

依經濟工業局統計，2017 年全台飲料的銷售值為 555.9 億元，呈現出約 0.5% 的年衰退幅度，飲料業者對於包裝飲品銷售衰退，將原因指向全台高達 2 萬家手搖茶即飲店分食市場效應，但泰山則採取與手搖茶業者合作方式，於 3 月初正式推出聯名產品在超商等通路上市。

泰山去年財報營收 76.82 億元，年減 5.29%，毛利率為 17.34%，年減 0.24 個百分點，稅後純益 3.17 億元，年增 1.61 倍，每股純益為 0.93 元。