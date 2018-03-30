挺台灣永續指數 勞動基金投入420億元代操基金

為了引導資金長期挹注於國內重視永續發展的企業，台灣指數公司與富時羅素指數公司共同發布合編的「台灣永續指數」，是國內首檔整合 ESG 和財務績效篩選的投資型指數，勞動基金運用局日前也釋出新台幣 420 億元代操基金，對此，證交所董事長許璋瑤今 (30) 日表示，勞動基金投入只是開端，未來有好績效後，將會吸引更多資金投入。

台灣永續指數，為國內首檔完整結合 E（環境）、S（社會）、G（公司治理）和財務指標的投資型指數。台灣永續指數主要成分股，包括台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、富邦金、中華電、中信金、統一、中鋼等，該指數沒有固定檔數成分股，未來每半年重新審核一次。

許璋瑤表示，國際趨勢都是指數型的投資，編一個指數之後，一定能擴大應用的效果，他也認為，勞動基金 420 億投入只是一個開端，投入後有好績效後，未來基金投入的量會持續擴增。

金管會副主委鄭貞茂則表示，台灣會持續逐步提升上市櫃公司公司治理資訊揭露比例，包括依循 GRI 標準編製企業社會責任報告書 (CSR 報告書)，以落實資本市場的治理透明度。

KPMG 安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠說，投資機構以往以財務績效為導向，現在更注重公司治理，國外早已有如道瓊永續指數（DJSI）等以 ESG 為主的投資指標，但台灣尚在起步階段，現在有了台灣永續指數，篩選的公司不僅符合永續投資的標準，且去年度殖利率高達 4.45%，優於大盤表現，可為投資人提供有用的投資指引。