光通訊產品前2月營收占比翻倍 全新首季營收、獲利看增

磊晶片廠全新 (2455) 光通訊需求持續回升，今年前二月營收占比較前一季倍增，推波營收達 3.84 億元，年成長 3 成，法人預估，首季營收可望年增 15-20%，並帶動毛利率向上，首季 EPS 上看 0.8 元，下半年隨 VCSEL、發射端 DFB 認證出貨貢獻，全年 EPS 有機會挑戰 3 元。受到光通訊需求不佳影響，全新去年合併營收 21.37 億元，較前一年同期小幅下滑，毛利率 37.49%，加上業外認列匯損，稅後淨利 3.94 億元，較前一年衰退約 15%，不過，因減資股本縮小，EPS 為 2.15 元，約與前一年持平，董事會已決議每股將配現金股利 2.5 元。



全新表示，光通訊訂單去年第四季已回溫，單季營收占比已從前一季的個位數攀升至 12.78%，因其毛利率高於平均，也拉抬整體毛利率向上。今年首季訂單成長力道延續，前二月營收占比已攀至 25%，較前一季倍數成長，首季毛利率將較去年第四季進一步向上。



法人表示，光通訊是全新今年業績成長的重要動能，3 月營收可望持穩，首季營收可望年增 15-20%，首季 EPS 上看 0.8 元。至於外界關注的新產品，發射端 DFB 今年可望通過認證挹注業績，VCSEL 也在認證中，下半年有機會發酵，全年 EPS 有機會挑戰 3 元。







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