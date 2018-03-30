【異動股】網絡安全板塊走強 航天信息(600271-CN)漲停

午後，網絡安全板塊走強，截止發稿，航天信息(600271-CN)漲停，北信源(300352-CN)漲7.95%報5.16元，中新賽克(002912-CN)漲7.63%報122.85元，通鼎互聯(002491-CN)漲7.02%報15.24元，立思辰(300010-CN)漲5.42%報10.69元，啓明星辰(002439-CN)、立昂技術(300603-CN)漲超4%，綠盟科技(300369-CN)、中國長城(000066-CN)、數字認證(300579-CN)、360(601360-CN)等股均紛紛漲近4%。

消息面上，據前瞻産業研究院發布的《信息安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2017年，中國信息安全硬件、軟件、服務市場的規模為41.56億美元，同比增長23.91%， 2012-2017年的年複合增長率為20.10%，保持了快速增長態勢。

前瞻産業研究院分析師預計，中國信息安全市場將保持快速增長，到2021年將達到95.81億美元， 2017-2021年的年複合增長率將為23.22%。全球安全産業規模從2016-2019年有望保持超過8%的增長速率。國内信息安全産業增速高于全球增速。

在數字經濟時代，與大數據相關的任何一個環節出現問題都會影響到大數據安全。中國已成為世界上産生和積累數據體量最大、類型最豐富的國家之一，在數據應用和開發的同時，網絡安全問題愈發凸顯，網絡安全領域“白色産業鏈”正在興起。

日前因臉書用戶的個人信息數據洩漏，使得數據安全再次成為廣泛熱議的話題。360網絡安全響應中心今年發布的《2017年度安全報告—漏洞態勢》顯示，2017年共披露15120枚漏洞，其中高危漏洞4406枚，覆蓋1400多家廠商或組織，累計影響近4000種産品，漏洞披露數量環比上升120%。

網絡環境日趨複雜，利用漏洞發起的網絡攻擊，尤其是對關鍵信息基礎設施的攻擊，將帶來不可估量的損失。業内人士表示，随着高危漏洞的民用化和犯罪集團化特點越來越凸顯，整個漏洞交易變現的鏈條正在從上中下遊協作向一步到位變現靠攏，同時變現的方式也從傳統貨币升級為比特币等數字貨币。

360企業安全集團董事長齊向東說，網絡安全已經上升到國家高度，掌握漏洞的能力也成為保障網絡安全的核心所在。網絡安全領域的“白色産業鏈”正在扮演越來越重要的角色。齊向東介紹，第三方平台、企業機構和“白帽子群體”正共同構成漏洞發現和修複的良性機制。

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