〈人物側寫〉MOD超級業務員 中華電董座鄭優當之無愧

中華電 (2412-TW) 董事長鄭優接任後積極整頓 MOD，今年已交出不錯的成績，所有第一線的員工，甚至連關係企業幾乎是全部動員衝刺 MOD 用戶，當媒體問起超級業務員是誰? 做了多少業績時? 鄭優馬上自己承認「是我」，因為隨時隨地都可以化身業務員，向企業界朋友介紹，現在也有人會主動來找說要安裝 MOD。

中華電 MOD 已衝出 170 萬用戶，今年目標是 200 萬戶，在中華電宣布 2018 世足賽轉播的記者會上，鄭優開心宣布 MOD 已是全台最大影視平台，他表示，全公司所有第一線員工，甚至客調處等各單位全員動起來，除了是員工有愛護公司的心之外，各部門也有比賽及行銷獎金，目前各部門達成率都是 100% 甚至超越目標的表現。

鄭優說，這段期間以來，企業界朋友的反應也很多，且都明顯感受到 MOD 內容的改進，最近一次跟企業界朋友聚會，都是董事長、總經理級的高階主管，他們也主動關心，會後有 7-8 位朋友主動來說要找人去談安裝 MOD 。

鄭優表示，會有這樣的成果，主要是朋友普遍感受有線電視沒有給消費者選擇權，對這個情況普遍不滿意，但是 MOD 可以讓消費者自已選擇，尤其是喜歡運動賽事的人，可以選運動餐，最近電影 199 在周五及假日的開機率也大幅提高。

因此，鄭優自己認為，他就是超級業務員，中華電總經理謝繼茂更補充，鄭董不會跟員工搶業績，但是光是介紹一個企業進來，就是數百個或是上千個，因此，超級業務員當之無愧。