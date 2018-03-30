華領獲融資1.174億美元 鄭志剛、馬雲、蔡祟信投資

獲中港星三地名人創投基金入股的生物科技公司華領醫藥，剛獲得新一輪價值 1.174 億美元 (約 9.16 億港元) 的融資，隨即傳出將啟動上市計畫的消息，選址介乎香港或紐約。

《星島日報》報導，華領醫藥是國內領先的生物醫藥研發企業之一，昨 (29) 日宣布正式完成 D 和 E 輪融資，共籌得 1.174 億美元，投資者明星雲集，包括香港唯一獲邀的個人投資者、K11 創辦人鄭志剛，以及阿里巴巴 (BABA-US 主席馬雲、副主席蔡祟信所持有的 Blue Pool Capital、新加坡主權基金持有的 GIC Private 及平安創新投資基金等。

這次融資將全部用於完成全球首創糖尿病 Dorzagliatin（HMS5552）的臨牀試驗以及上市工作。Dorzagliatin 是針對糖尿病的新藥物，能進行有效治療，有望解決二型糖尿病發病的病根，造福全球逾 4 億糖尿病患者。

華領醫藥總部位於中國上海，目前公司在全球範圍內擁有 2 項創新資產，其中最為領先的是全球首創、用於治療 2 型糖尿病的口服藥物正在中國進行的兩項 III 期臨床試驗 (單藥治療和二甲雙胍聯合治療)。

據國際糖尿病基金會指出，在 2017 年，全球約有 4.25 億糖尿病患者。而中國的糖尿病患者人數最多，逾 1.14 億，預計有超過 53% 的糖尿病患者尚未得到確診。

