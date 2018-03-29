【港股解碼】交行(03328-HK)料資産質素續改善 淨利差穩中向好

交通銀行(601328-CN)(03328-HK)去年資産質素有改善，其中減值貸款率爲1.5%，按年下降了0.02個百分點，逾期貸款余額及逾期90天以上貸款余額，分別下降0.42個百分點及0.41個百分點，撥備覆蓋率則上升2.58個百分點至153.08%。副行長兼首席財務官吳偉表示，資産質素改善是過去管理層努力的成果，相信未來資産質素可朝穩中向好趨勢發展。



董事長彭純則補充，該行一直在風險管理層面下功夫。



被問及去年第四季撥備有上升時，吳偉指出，這與該行在第四季采取更審慎態度有關。



早前內地傳出容許銀行撥備覆蓋率處于120%水平，吳偉指若監管機構容許銀行將撥備覆蓋率處于120%，可以讓銀行業擁有更大發展空間，該行會跟隨監管要求。



去年交行錄得淨利息收入爲1273.66億元人民幣，按年下跌5.65%，而淨利差及淨利差收益率，分別按年下跌0.32個百分點及0.3個百分點至1.44%及1.58%。吳偉指出去年淨利差下降，與去年存款利率有較大壓力，而貸款利率在定價上受到限制有關，惟他相信隨著今年貨幣政策環境，及市場資金情況，相信今年存款成本增長放慢，而貸款方面卻有一定機會，相信淨利差走勢可以保持穩中向好。



在談及零售業務未來發展時，副行長侯維棟指出，交行以加快發展零售銀行業務爲轉型方向，去年對公司客戶的貸款余額下降，反而零售客戶貸款余額增加，未來該行仍會加大零售業務。彭純補充，信用卡業務是零售銀行業務其中一環，有關業務擁有良好發展空間。



近期內地銀行有集資活動。去年底交行資本充足率爲14%，核心一級資本充率爲10.79%。吳偉指出該行資本水平符合監管要求，目前無意進行股權融資，惟會視乎情況會進行資本補充。



至于派息水平方面，彭純指出該行自2005年上市以來，一直致強制反饋股東，曆史累計派發現金股息已達到1500億元人民幣，未來會繼續保持派息率在三分之一左右。

文：張偉倫

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