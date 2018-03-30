美股盤中─科技股反彈 支撑道瓊上漲達330點

美國股市週四上漲，道瓊一度上漲逾 330 點，科技股阻止了近幾日的大跌走勢。今日為本月與本季的最後交易日。

台北時間 00:22

道瓊工業平均指數上漲 219.71 點或 0.92% 至 24068.13。

Nasdaq 指數上漲 72.41 點或 1.04% 至 7021.63。

S&P 500 指數上漲 25.45 點或 0.96% 至 2630.45。

臉書股價上漲逾 4%，蘋果，Netflix 與 Alphabet 股價均走高。微軟股價亦上漲，該公司宣布改組，為利多。

然而，由於幾家大型公司傳出負面消息，S&P 500 中的科技股早場一度下跌達 6%。上週，報導指出 Cambridge 分析公司在未經同意的情況下，取得了 5000 萬筆臉書個資，科技股因而受到壓力。

雖然臉書出面道歉，並進行了改善，但投資人對資料的擔憂依舊持續。本月至週三為止，臉書股價下跌了 14.2%。

週三，亞馬遜股價下挫，消息指出川普總統盯上該大型電子商務公司，有意要其繳稅。

川普於周四上午發布推文指出：「與其他公司不同，他們鮮少繳稅，甚至完全不繳稅，却使用我們的郵政系統做為交貨工具，造成美國損失慘重，數千家零售商因而倒閉。」

該推文發布後，亞馬遜股價下跌 0.8%。

分析師說，S&P 500 的科技股持續受到壓力。在 2017 年大多時間引領風騷後，近幾週，科技股表現落後大盤，亦落後其他十種類股。但投資人不應放棄科技股，一旦負面消息過後，科技股當能大幅改善，重振雄風。

週四為本月與本季的最後交易日。週五為耶穌受難日假日，美國市場休市。