奇景收購以色列Emza全數股權 全力搶視覺感測商機

IC 設計廠奇景 (HIMX-US) 今(29)日宣布，決定行使選擇權，收購以色列 Emza Visual Sense Ltd(Emza)全數股權，交易預計今年第 2 季底完成，收購完成後奇景將能運用兩家公司的綜效，生產針對手機與電腦使用、更具整合性的視覺感測器。

Emza 是以色列公司，開發極高效視覺感測器，其中包括專屬的機器視覺演算法和特定架構，提供全時 (Always-On) 視覺感測能力。

針對蓬勃發展手機或電腦視覺市場，奇景在 2017 年 4 月進行策略投資，以現金增資方式取得 Emza 45.1% 股權，同時取得選擇權，有權於未來 1 年期間選擇收購該公司其餘 54.9% 股權，及該公司所有流通在外之股票選擇權。

此次收購，奇景將能因此充分運用兩家公司之間的綜效，用較低功耗、成本與尺寸，生產整合相機、硬體和演算法的視覺感測器，收購完成後，Emza 將保有公司原有樣態，並將繼續保有 Emza 此公司品牌以及 WiseEyeR 品牌產品線。

奇景執行長吳炳昌表示，透過全面收購 Emza 股權，將奇景 CMOS 技術和 ASIC 設計技術，與 Emza 視覺演算法緊密結合，奇景將在物聯網方案具獨特位置，進入連接家庭、智慧建築和安防監控等消費性電子領域之外的新市場，並將公司業務拓展到新物聯網市場。