中國郵儲銀行(01658-HK)4萬網點覆蓋近99%縣域地區

中國郵政儲備銀行(01658-HK)執行董事兼行長呂家進，於3月29日業績記者會上介紹2017年度郵儲銀行業績。他回憶2016年9月28日香港主板上市，向市場介紹了該行「3+2」優勢和亮點，「3」即差異化的戰略定位、堅實的客戶及網絡基礎、雄厚的資金實力，「2」即資產質量優、成長潛力大。

發展至今，至2017年末，郵儲銀行有近4萬個網點覆蓋內地所有城市和近99%縣域地區，超過中國銀行業金融機構營業網點總數的1/6，個人客戶量達5.53億戶，較上市時增加近5000萬戶，服務客戶數量超過中國總人口的1/3。

郵儲銀行將金融科技提升到全行戰略高度。以手機銀行為重點，截至2017年末，電子銀行客戶數量達2.34億戶，較上市時增長48.1%；手機銀行上線3.0版本，客戶數量達1.75億戶，較上市時增長63.55%；電子銀行交易替代率達86.97%，提升逾13個百分點；電子銀行交易金額14.12萬億元，同比增長35.38%。

依托覆蓋城鄉的網絡優勢及龐大客戶優勢，至2017年末存款總額8.06萬億元，較上市時長近20%。該行以零售銀行為主體，於2017年末個人存款6.86萬億元，升18%，個人貸款總額1.95萬億元，較上市時增長50%。

在推動三農金融事業上，2017年涉農貸款餘額額1.05萬億元，較上市時增長近35%；當年累計發放小微企業貸款7607.52億元；個人消費貸款及信用卡透支餘額近1.5萬億元，增長74%；加大對國家重大項目信貸資源投放，公司貸款餘額達1.39萬億元，增長35%；積極服務「一帶一路」建設，貿易融資規模達2475億元，同比增加20.32%；綠色信貸額1766.31億元，同比增長134.78%。

呂家進稱，資產質量優異是郵儲銀行核心亮點之一。至2017年末該行總資產達9.01萬億元，貸款規模突破3.6萬億元，分別較上市時增長17%、36%。同時，該行不良貸款率為0.75%，同比下降0.12個百分點；關注及不良貸款總額僅佔1.43%，同比跌25個基點；撥備覆蓋率324.77%，始終處於同業領先水平。

增長潛力大是郵儲銀行另一大亮點。2017年該行營業收入和淨利潤分別為2248.64億元和477.09億元，同比增長18.6%、19.94%；基本每股盈利0.59元，同比增長7.27%；淨利息收益率2.4%、淨利差2.46%，同比分別提高16個基點和12基點；非利息收入同比增長14.78%；存貸比提升至45.02%，較上市時增長5.43個百分點。期內亦進行了資本補充，於2017年發行了200億元二級資本工具和72.5億美元的境外優先股，資本充足率12.51%，較上市時提高了2.25個百分點。

展望未來發展，呂家進表示將進一步堅守風險底線；加大對鄉村振興的支持力度；以及深入推進大數據應用和科技創新。

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