【豐銀投顧】盤勢不明朗 晶焱卻創高

◆盤勢分析

成交量慢慢走低，大盤也如我們說的買點應該是落在週四、週五，今天果然大盤又再回檔，回檔的幅度其實不深，而且其實是最後尾盤在摩台結算時才下殺，嚴格說來今天並沒有讓人很害怕的感覺，這也難怪，成交量不斷萎縮，在此不論多、空其實都不好做。而代表波動率的 VIX 指數也還沒退下來，未來操作將越來越困難，因此筆者昨天才認為: 接下來的盤勢最好以期貨操作為主，才能收事半功倍之效。實在是因為盤勢的波動太大，個股一不小心都會被套到，造成資金卡住，相較之下，期貨則較為靈活。等大盤波動率下降，股票開始可以操作時，再進場操作股票會比較好。但是，難道就沒有值得長抱的個股？

當然不是，筆者在 2 月中在本專欄及小老鼠 168-937 中推薦的 6411 晶焱就是一檔籌碼穩定且兼「漲價題材」的個股，報載被動元件族群在飆了一整年之後，至今依舊勇猛無敵。而靜電保護元件（ESD）廠晶焱（6411）今年在高速傳輸介面、繪圖卡及無線充電等產品線 ESD 用量大幅興起，以及晶圓代工廠調高報價之際，旗下的「ESD」元件正醞釀調漲報價，正式搭上「漲價概念股」的列車。

法人預估，今年第二季 ESD 報價將先漲 3～5％再說，下半年消費電子旺季到來，漲價幅度還將會擴大，推升晶焱今年業績挑戰新高紀錄。法人表示，市場需求相當龐大，因此今年下半年拉貨旺季到來後，ESD 元件價格將再度調升。今天股價再上攻於盤中創下波段新高，未來應該還是有機會再創高，因為在 PC 陣營力拱帶動，加上伺服器及資料中心應用興起，USB 3.1 Gen2、PCIe Gen3／4 及 NVMe 等傳輸介面滲透率大增。由於整合 PCIe 通道 Thunderbolt 介面屬外露給使用者可插拔的接口，加上 PCIe Gen4 單晶片即將進入 16 奈米世代，晶片尺寸微縮影響，晶片對於靜電保護能力就逐步降低，自然是靜電放電衝擊的高風險區，因此 ESD 防護方案自然成為高速傳輸通道的必要產品。

豐銀投顧 李世新 分析師