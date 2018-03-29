【華冠投顧】武傑電台:台股箱型震盪格局不變!

◆ 箱型震盪 3

美國科技股持續破底，亞洲股市止跌回穩。早盤加權指數小跌 - 10 點開出，全場台股就在平盤上下狹幅震盪；尾盤受到台積電的大單下殺，收盤小跌 - 19 點作收，收在 10845 點，成交量 1166 億。

雖然在特斯拉的重挫下，美國科技股持續重挫；但是早盤亞股已經明顯止跌回穩。雖然台股依舊小黑作收，但是在外資大賣 - 125 億下；加權指數僅小跌 - 19 點作收，顯示黑手低檔買盤的決心強烈。不過，攻擊企圖心還是不強；因此預計台股將還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但這禮拜中美貿易戰有稍做暫緩趨勢，今天台股開盤下跌 10 點，平盤上下震盪，最終收跌 19 點，收在 10845 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3315 元， 2317 鴻海小跌收在 90 元，權值王 2330 台積電下跌收在 244 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 3228 金麗科、9958 世紀鋼、6472 保瑞、2348 海悅、4190 佐登 KY、4984 科納 KY、6161 捷波… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5481 華韡、4739 康普、4303 信立、3665 貿聯 KY、2489 瑞軒… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估