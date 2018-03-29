可口可樂20年首漲價：3款易拉罐在北京餐飲渠道提價

據京城部分餐館負責人介紹，可口可樂供貨價悄然上調，幅度為2-3元/箱。昨日，中糧可口可樂飲料(北京)有限公司在說明函中表示，此次價格調整範圍僅限于北京餐飲渠道客戶的3款易拉罐産品，是公司就特定銷售渠道的個别産品制定的營銷策略。

對于漲價原因，可口可樂方面解釋為“營銷策略”，這與此前中國市場飲料“原材料成本上漲，或人工、運輸、倉儲成本增加”的漲價原因頗為不同。

據了解，這是可口可樂20年來首次漲價。中國品牌研究院食品飲料行業研究員朱丹蓬表示，餐飲渠道對于産品價格的敏感度較低，可口可樂從餐飲渠道小幅度試水性漲價，能夠更好地掌控提價後的市場反饋。有分析認為，截至2017年12月31日，可口可樂公司的淨利潤為11.8億美元，較去年減少了81%。從2015年轉型開始，可口可樂已經在北美地區試過漲價等辦法來提高該類産品利潤。

北京青年報記者在某電商看到，可口可樂330毫升、24罐一箱規格的産品售價為42.9元，并未漲價。部分零售超市也表示，沒有收到可樂供貨漲價的消息，銷售暫未受到影響。

來源：北京青年報

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