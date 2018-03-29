基金開箱文》全台最大基金 搶先看！

近期台灣基金市場出現了一檔基金 – 瀚亞 M&G 收益優化基金，基金規模全台最大，引起不少投資人的注意，究竟這檔基金特色為何？又適合什麼樣的投資人呢？

1. 英國基金界始祖：M&G 投資管理

M&G 投資管理公司總部座落於英國倫敦，品牌始於 1900 年，公司成立時主要業務為協助客戶處理股票融資，後來轉型成為一間投資管理公司，目前為英國保誠集團旗下企業。

1931 年，M&G 投資管理公司開創英國基金管理的先河，率先成立英國第一檔共同基金 (也是歐洲第一檔共同基金)，由英國共同基金之父 Ian Fairbairn 管理，時至 2017 年底，M&G 投資管理公司管理的總資產規模逾 4,000 億美元，客戶遍布全球。

品牌成立至今超過百年，在資產管理更有逾 85 年以上的專業經驗，經歷過各種經濟週期與黑天鵝事件仍然屹立不搖，而且平均經理人管理同檔基金週期長達 7.14 年，顯示投資團隊穩定，是許多英國、與歐洲投資人信任的投資品牌。

2. 規模逾 9,600 億台幣，全台最大

資料來源：晨星；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/26。此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

M&G 收益優化基金成立於 2006 年，由經理人 Richard Woolnough 管理至今 ( Richard 為債券投資的專家，與美國債券天王葛洛斯齊名 )，期間經歷金融海嘯、歐債危機等事件，皆能化險為夷，使基金績效穩定成長。

這檔基金規模從 2007 年的 38 億台幣成長至 2017 年的 9,000 億台幣規模，成長逾 235 倍，幅度驚人，為目前在台註冊最大規模的境外基金，根據晨星最新資料顯示，目前管理規模已逾 9,687 億新台幣 (見上圖)，且投資人中不乏有金融機構、退休基金等大型法人，顯示專業機構也信賴這檔基金的投資團隊。

3. 基金各天期績效佳

資料來源：晨星；鉅亨網投顧整理；資料日期：2017/03/23。同類平均使用晨星組別：美元保守型股債混合，共 14 檔。統一以美元計算總報酬。此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

M&G 收益優化基金投資標的主要包含政府債券、投資等級債、高收益債與部分股票，且投資地區遍布全球，以美國、歐洲等成熟國家為主，藉由資產與區域的分散，加上投資團隊專業的選股、選債功力，使得 M&G 收益優化基金各天期的績效皆優於同類平均，長期持有的績效更是亮眼，近五年總報酬為 24.3%，領先同類平均的 16.1%(見上圖)。

鉅亨點評

基金投資已是國人配置資產時會選擇的標的之一，鉅亨基金交易平台認為，從長期投資的角度來看，投資人在選擇基金的時候可以從基金公司的成立時間、基金規模以及長期績效三方面來檢視，而 M&G 收益優化基金不僅公司成立時間久、基金規模大，且長期績效佳，並榮獲晨星評等 5 顆星的高評價，是注重低波動的退休族或是喜歡固定收益的投資人可以留意的標的。

鉅亨精選基金

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30