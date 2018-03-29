豐盛控股與交通銀行訂立五年戰略合作協議

豐盛控股有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；股份代號：607.HK) 欣然宣佈，於 2018 年 3 月 28 日，本公司與交通銀行股份有限公司江蘇省分行（「交通銀行」）訂立戰略合作協議。根據該協議，交通銀行同意向本集團提供總額人民幣 100 億之綜合意向性融資額度。本集團將視交通銀行為提供銀行服務之其中一間主要合作銀行，而交通銀行將視本集團為其貴賓客戶之一，並將就以下各項進行不同層面之合作：提供融資及信貸、旅遊業務收購融資、供應鏈融資、商業房地產融資、債務融資服務、財務顧問服務、賬戶管理服務、資產管理服務及其他境外銀行服務。該協議之期限為自該協議日期起計五年。訂約雙方將就以上提供之各項特定服務訂立獨立協議，而獨立協議與該協議之條款不一致時，則以獨立協議條款為準。



豐盛集團董事長、首席執行官兼執行董事季昌群先生表示：「我們很高興繼去年 5 月與中信銀行股份有限公司南京分行簽訂合作協議後又能與一間中國領先銀行達成戰略合作，使我們能獲得該行專業團隊的優先融資及銀行服務。交通銀行授予的人民幣 100 億元指示性整體融資信貸將成為我們持續發展旅游、教育和商業地產業務的重要財務支持，也為我們捕捉中國消費升級帶來的無限商機奠定基礎。此次授信反映了交通銀行對本集團業務模式之廣泛認可。我們將積極尋求多方面的策略合作，保持財政穩健性及靈活性，以支持本集團於未來捕捉合適機遇。」



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