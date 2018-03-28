【港股解碼】是什麽讓毛記葵湧如此瘋狂？

投機的迷人之處在于，短時間之內聚集高回報的財富，這種舍棄“疼苦等待”的玩法，像罂粟一般讓投機客無法自拔。市場上也充斥著像“謎”一樣的神奇存在，使得投機客對其愛恨交加，比如今日（3月28日）上市交易的毛記葵湧（01716.HK）。

超購王

毛記葵湧是一家香港的媒體公司，主要向客戶提供綜合廣告及媒體服務，主要包括數碼媒體服務、印刷媒體服務、活動策劃及藝人管理在內的其他媒體服務。數碼媒體服務主要通過旗下的「100毛」、「毛記電視」以及簽約藝人各自的第三方社交媒體平台粉絲專頁進行廣告分發，截止今年3月6日，「100毛」、「毛記電視」粉絲專頁分別得到超過110萬個贊和70萬個贊。就這樣一家新媒體公司，在港股市場上卻掀起“巨大波浪”。

據27日公司最新公布的招股結果顯示，公開發售部分獲得超額認購近6288倍，成爲港股新股市場中的新一代“超購王”，一舉打破Magnum（02020.HK）（最新名稱爲奧克斯國際）在2014年創出的超額認購3558倍的曆史記錄。

顯然，奪得“超購王”頭銜的毛記葵湧並不滿足于此，輝立暗盤交易數據顯示，交易價格最高至8.18元，以8.1元收盤，較發售價每股1.2元升5.8倍，不計手續費，每手賬面賺13800元。

今日上市則更爲刺激，以8.4元每股開盤，最高漲至11.76元每股，最低至5.6元每股，截止今日收盤，報價6.38元每股，漲幅431.67%，市值17.23億元，如此大的波動，幾家歡喜幾家愁？

相似的超購現象？

毛記葵湧爲何這般“瘋狂”？這不得不讓筆者想起3月14日上市的賓仕國際（01705.HK）,二者極其相似。賓仕國際以上限1港元每股定價，公開發售超購約2600倍，在毛記葵湧未上市之前，賓仕國際便是港股市場超額認購的第二名。上市首日，賓仕國際漲幅298%，第二個交易日繼續上衝，最高漲至7.9元每股。

除了上市情況較爲相似，二者同爲香港本地企業，業績也還說得過去，賓仕國際靠著自營品牌奶茶「天仁茗茶」迅速擴張，年內溢利及全面收益總額逐年增長，2015年爲1625萬港元，2017年升至2826萬，年複合增長率31.87%。毛記葵湧則通過新媒體業務代表——數碼媒體服務實現業績的快速增長，2017年，數碼媒體服務的收入占到公司總收入的78.2%。公司2015年期內利潤爲781.8萬港元，2017年升至3626.3萬港元，年複合增長率爲115.37%。有業績的打底，公司股價暴漲便有了理由。

熱度過後，還剩什麽？

但這僅僅是個理由而已，一個讓投機客蜂擁而至的理由。以毛記葵湧今日收盤價6.38元每股計算，PE（TTM）爲47.5倍，PB爲56.79倍，與相似市值的同行業公司相比，毛記的估值顯然要高得多。就算毛記有著新媒體的名頭，但溢價也過高。

表：數據整理于wind（市值單位：億港元）

就香港而言，寸土寸金，高昂的房租壓得本地實體經濟難以喘息，好不容易出現了賓仕國際、毛記葵湧這樣業績還行的實體經濟企業，似是一股“清流”，民衆呼聲自然高些。而場外炒家推波助瀾，一波運作後逢高出貨，剩下接盤俠滿臉茫然。就今日毛記交易情況看，截止收盤，公司市值17.23億元，全天成交額高達15.14億，與公司市值僅差2億元，振幅高達512.5%，驚心動魄下的暗流湧動，不知道多少投機客套在了裏面。從賓仕國際的走勢，也能看出毛記後續的股價變化，熱度過後，還剩下什麽？

圖：賓仕國際股價走勢

■ 作者｜楊世宏

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