「死亡幽谷」已過去 晟德今年營收衝300億元 獲利步入高成長

晟德 (4123) 今日舉行法說會並公布 2017 年財報，歸屬母公司淨利 2.5 億元，每股獲利 0.79 元，董事長已決議，每股將配現金股利、股票股利各 0.5 元，合計達 1 元。董事長林榮錦表示，澳優今年可望再成長五成，轉投資的 20 家公司營運也漸入佳境，可以說「死亡幽谷」已經過去，今年營收有機會逼近 300 億元，獲利更會明顯成長。定位為生技工業銀行的晟德，2017 年合併營收達 194 億元，較 2016 全年成長近 28.94%，創歷史新高，毛利率 43.58%，較前一年增加約 2 個百分點。不過，多家轉投資公司還在研發階段，去年認列投資損失 6 億元。全年合併稅後淨利 8 億，歸屬晟德母公司淨利為 2.5 億，每股獲利 0.79 元。董事會決議擬配發現金股利每股 0.5 元及股票股利 0.5 元，合計 1 元，為公司成立以來首度配息。



晟德轉投資企業超過 20 家，其中益安 (6499)、順藥 (6535)8 家公司成功上櫃及登興櫃，林榮錦表示，目前投資帳面金額為 69 億元，總市值已達 169 億元，潛在價值高出 100 億元。財務投資型的標的公司如中生醫藥、雅祥生醫及天使投資輪的安盛生科都將陸續進入收割期，也都有 IPO 的規劃，中港台灣美國掛牌都不排除，會找最有利的地方。



晟德投資具有高進入障礙的大健康產業，水劑、豐華 (6553) 及澳優 (1717.HK) 已帶來穩定現金流。尤其是澳優受惠中國奶粉新政策出台，目前已擁有五張中國 CNCA 的註冊許可證，去年業績成長五成，今年可望再成長五成。目前澳優在全球擁有 10 座工廠，9 座已經完工，中國新廠預計今年完工。



林榮錦強調，轉投資的死亡幽谷已經過去，益安、豐華等轉投資的營運表現都漸入佳境，而澳優、豐華今年業績可望有高成長，全年營收有機會靠近 300 億元，較前一年成長五成，獲利更會明顯成長。







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