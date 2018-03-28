歐股盤中─科技股疲軟 泛歐Stoxx 600下跌0.9%

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，隱私權問題備受關注，市場擔心，政府將加強對科技業的監管力道；週三 (28 日) 歐股主要指數皆走跌，泛歐 Stoxx 600 指數下挫 0.90%。

台北時間週三下午 6 點 10 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.90%，英國 FTSE 指數下跌 0.70%，德國 DAX 指數下跌 1.26%，法國 CAC 40 指數下跌 1.15%。

週三早盤，科技股表現不佳，跌幅超過 2.2%；其中，奧地利微電子 (Austria Microsystems) 股價重挫逾 7.0%。

英國保全公司 G4S 股票評級，獲 HSBC 上調，早盤股價上漲逾 2.0%。

臉書陷個資外洩風暴，隱私權問題備受關注，市場擔心，政府將加強監管力道；臉書股價週二下跌近 5.0%，本月重挫近 15%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 日前出席中國發展論壇時表示，個資遭濫用，是非常可怕的事情，他贊成加強規範。

此外，根據彭博報導，美國政府有意限制中國對美國科技業的投資，可能為此動用國家緊急狀況專用法。

美國總統川普認定，中國侵犯了美國智慧財產權，打算藉由限制投資，對中國進行懲罰；目前美國財政部正在制訂法案，將具體列出禁止中國投資的科技業。

上述情形導致科技股賣壓湧現，週二美股收跌，道瓊工業指數收跌 1.43%，標普 500 指數收跌 1.73%，那斯達克指數收跌 2.93%。