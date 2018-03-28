韓國去年GDP年增3.1% 今年人均國民總收入有望突破3萬美元

韓聯社報導，韓國央行 28 日公布數據顯示，受惠於營建及設施投資有所成長，韓國 2017 年國內生產毛額 (GDP) 升至三年來高點。同時，人均國民總收入 (GNI) 亦達 2.9745 萬美元，今年更有望突破 3 萬美元大關。韓國央行數據顯示，2017 年 GDP 年增 3.1%，增速與 1 月時所公布的初值相同。2016 年全年 GDP 增​​速最終修正為 2.9%，較初值提高 0.1 個百分點。另外，2017 年第四季經季調後 GDP 則是下滑 0.2%，符合預期。



2017 年的人均 GNI 較前一年增加 7.5%，增幅創下 2011 年以來最高。韓國人均 GNI 在 2006 年突破 2 萬美元大關，之後一直未能突破 3 萬，而去年經濟成長率在時隔三年後首度超過 3%，加上韓元兌美元的年均升值幅度為 2.6%，以美元計價的國民總收入因而隨之增加。



若今年韓國經濟能保三且韓元不會貶值，人均 GNI 將有望突破 3 萬美元。人均 GNI 是衡量一國人民生活水平的指標，而 3 萬美元一般被視為晉身發達國家行列的標準。



此外，人均可支配收入 (PGDI) 為 1.6573 萬美元，較 2016 年增加 6.8%。總儲蓄率為 36.3%，較 2016 年上揚 0.2 個百分點。國內總投資率則為 31.2%，創 2011 年以來最高。



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