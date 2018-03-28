貿易戰疑慮未除 美元走揚金價跌

為反制美國，中國依照對等報復原則，擬定對美產品加稅清單，不久之後，就會公布，美中貿易戰疑慮，再度升溫；週三 (28 日) 美元走揚，金價下跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週三清晨 5 點 13 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 0.13%，至至每盎司 1,340.30 美元。

據中國媒體《環球時報》報導，中國依照對等報復原則，擬定對美產品加稅清單，不久之後，就會公布；預料這份清單，將讓美國付出慘痛代價。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上揚 0.18%，至 89.12。

除美中貿易戰情勢外，投資人也持續關注美股走勢。

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，隱私權問題備受關注，市場擔心，政府將加強監管力道；臉書股價週二下跌近 5.0%，本月重挫近 15%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 日前出席中國發展論壇時表示，個資遭濫用，是非常可怕的事情，他贊成加強規範。

此外，根據彭博報導，美國政府有意限制中國對美國科技業的投資，可能為此動用國家緊急情況專用法律。

美國總統川普認定，中國侵犯了美國智慧財產權，打算藉由限制投資，對中國進行懲罰；目前美國財政部正在制訂法案，將具體列出禁止中國投資的科技業。

上述情形導致科技股賣壓湧現，週二美股收跌，道瓊工業指數收跌 1.43%，標普 500 指數收跌 1.73%，那斯達克指數收跌 2.93%。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 0.49%，至每盎司 16.460 美元；鉑金期貨下跌 0.65%，至 946.10 美元。

銅期貨價格下跌 0.65%，至每磅 2.981 美元。