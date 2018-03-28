【華冠投顧】武傑電台:台股依舊箱型震盪!

◆ 箱型震盪 2

美國科技股爆跌，影響台股早盤下跌 - 46 點開出，台積電領跌、大立光破底；加權指數震盪走低，收盤指數大跌 - 121 點作收，收在 10865 點，成交量 1146 億。

僅管今天受到美股重挫影響，台股今天再度跌破月線。今天的重挫明顯集中大型股權值股，反觀 OTC 一度由黑翻紅，收盤依舊維持高檔震盪。對於台股近期上下大幅度波動，基本上結構並沒改變；10700 點已經是台股信心的『鐵板區』，而『券單』沒有增加下，多方攻擊心態不強。所以規劃台股就 10700-11300 點之間『箱型震盪』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但這禮拜中美貿易戰有稍做暫緩趨勢，今天台股開盤下跌 46 點，震盪走低，最終收跌 121 點，收在 10865 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3365 元， 2317 鴻海小跌收在 90.1 元，權值王 2330 台積電下跌收在 245 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 4137 麗豐 KY、6472 保瑞、2348 海悅、4190 佐登 KY、4984 科納 KY、6161 捷波… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2345 智邦、4972 湯石、2455 全新、3665 貿聯 KY、2489 瑞軒… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估