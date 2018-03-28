台灣處亂流型經濟 GDP僅逾2%成長動能仍不足

元大寶華綜合經濟研究院今 (28) 日上修 2018 年經濟成長率 (GDP) 預測至 2.40%，較上次預測值上修 0.2 個百分點，預測各季成長率分別為 2.89%、2.87%、2.07%、1.86%，元大寶華綜經院院長梁國源表示，短期台灣經濟數據表現不錯，但國際不確定因素多，處於「亂流型經濟」。梁國源也表示，今年 GDP 只有 2% 多，仍屬於偏低水準，成長動能不足。

從國際面來看，梁國源指出，本波美國景氣擴張持續期間已達到二戰後第三長等跡象，高達 7 成大型基金經理人認為目前全球經濟正處景氣循環末升段，「令人難以心安」。

國內方面，近月消費者信心呈改善趨勢，且去年下半年台灣實質總薪資和受雇人數年增率大致穩定，均支撐消費動能。因此，將今年民間消費成長率預測由 2.22% 上修至 2.55%，各季成長率分別為 2.59%、2.53%、2.54% 和 2.56%。

民間投資方面，今年新增 5 億元以上的投資案件預計完工金額可望超過去年，且上市公司資本支出將升至近年新高，有助民間投資，不過短期展望悲觀氛圍加重，恐產生拖累效果。

元大寶華預測今年民間投資成長率預測原北預測的 3.03% 上修至 4.03%，並預測各季成長率分別為 0.66%、2.87%、5.42% 和 7.38%。

對外貿易成長不如去年

對外貿易方面，元大寶華認為，今年成長明顯不及去年，近月台灣半導體設備進口年增率仍處衰退狀態，電子零組件出口不易加速，將輸出成長率預測由去年 12 月預測的 3.30% 下修至 2.95%，並預測各季成長率分別為 5.90%、6.10%、-0.30%、0.90%。

同時，綜合考量輸出、消費和投資的衍生性需求後，輸入成長率預測從 4.04% 上修至 4.25%，並預測各季成長率分別為 4.85%、4.73%、2.68% 和 4.83%。

消費者物價方面，由於菸稅效應浮現與農曆春節所在月份不同，物價上漲率明顯加速，所幸隨著蔬菜批發價漲幅縮小、水果跌幅加大，有助 CPI 上漲率回落，物價略從 1.10% 上修至 1.30%，並預測各季上漲率分別為 1.64%、1.36%、1.29% 和 0.90%。