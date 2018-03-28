【異動股】銀行板塊迅速走強 張家港行(002839-CN)漲超8%

今日早盤，銀行板塊快速拉升走強，截止發稿，張家港行(002839-CN)漲8.54%報8.77元，江陰銀行(002807-CN)漲5.97%報7.45元，成都銀行(601838-CN)、吳江銀行(603323-CN)漲超4%，常熟銀行(601128-CN)、無錫銀行(600908-CN)等漲超3%，此外，建設銀行(601939-CN)漲2.55%報7.64元，工商銀行(601398-CN)漲1.84%報6.09元，招商銀行(600036-CN)漲1.67%報29.20元，農業銀行(601288-CN)漲1.56%報3.90元。

3月27日，“宇宙行”中國工商銀行正式公布了2017年年報，2017年工商銀行利潤增長穩定，實現淨利潤2875億元人民币，比上年增長3%，淨利潤總量保持全球銀行業最好水平;反映經營成長性的撥備前利潤達到4924億元，比上年增長9.1%。平均算來，2017年工商銀行日賺7.88億元，堪比10個茅台4個騰訊。

随着中國大型銀行年報陸續出爐，利潤增長好轉，不良貸款下降。據統計，中國最大的銀行中的三家2017年全年的利潤增長都超出了市場預期，得益于經濟走強遏制了不良貸款，且政府推動去杠杆的努力提振了它們的貸款利潤率。

中國工商銀行周二公布的年報顯示，2017年淨利增長3%，農業銀行周一公布的年報顯示淨利增長5%。 中國建設銀行周二公布的財報顯示淨利增長4.7%。三家銀行的表現都優于分析師的預估。

中國最大的五家銀行控制着中國40萬億美元銀行業資産中的逾三分之一，它們的業績表現好轉得益于借款人償付能力的改善以及貸款需求的上升。此外政府遏制過度舉債的努力迫使一些規模較小的銀行向大型銀行借款，也讓它們從中受益工商銀行的淨息差擴大了6個基點，農業銀行擴大了3個基點。

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