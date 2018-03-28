麗豐-KY營運成長可期 認購爆量擠進前10大熱門標的

兩岸美容連鎖加盟業產業龍頭麗豐 - KY(4137-TW) 今年展店目標預計淨增加 300 家，將擴及東南亞市場，同時，下半年將跨足醫學美容，為未來增添新動能，激勵今 (28) 日股價盤中續漲逾半根停板，認購權證同樣獲得多方搶進，開盤不到一小時成交量已突破 3000 萬元，盤中已成前 10 大認購熱門標的。

麗豐以自有品牌「克麗緹娜」的美容連鎖加盟為主要銷售據點，通路主要集中在中國，至 2 月止中國有 3679 家，其他市場則有 321 家，接下來將積極朝東南亞布局，包括越南、印尼和港澳，今年預期可淨增加 300 家店。

麗豐樂觀預估今年美容保養本業營運可呈雙位數成長，激勵近期股價走強，今日盤中漲逾半根停板，本周以來漲幅已逾 15%。

麗豐去年稅後純益 5.82 億元，年減 20%，每股純益 (EPS)7.41 元，擬發現金股利 8.081 元；今年前 2 月合併營收 6.69 億元，年增 56.23%。

麗豐近日認購成交熱絡，若投資人有意持續進場布局，可留意麗豐兆豐 7A 購 01(076105-TW)、麗豐群益 79 購 01(075281-TW) 或麗豐中信 79 購 01(071419-TW)。