聯想控股5天飆漲50.59% 紫光趙偉國：它被低估了

紫光集團旗下紫光控股 (0365-HK) 近日頻頻增持聯想控股 (3396-HK），公司於 12 月 19 日至 22 日以約 1.354 億元合計增持聯想控股 451 萬股，佔後者流通股超過 5%。聯想控股的股價在 5 天內飆升 50.95%。

紫光集團董事長趙偉國昨 (26) 日對《財經》雜誌表示，舉牌聯想控股首先是基於財務考慮，「我們認為聯想控股被低估了，至於戰略投資方面，目前還沒有考慮。」

聯想控股 5 天飆升 5 成

目前紫光控股已成為聯想控股第 5 大股東，前 4 位股東均是聯想控股發起人。依照聯想控股的公司章程，紫光控股已經有資格申請董事會席位。但趙偉國說，紫光認為聯想控股的董事會和管理層都很優秀，目前沒有申請董事會席位的想法。

聯想控股回覆《財經》表示，公司始終保持與市場的積極溝通，並且歡迎認可聯想控股品牌與價值的市場投資者成為公司股東。目前公司各項業務運營正常，基本面保持穩定。

聯想控股投資主要聚焦在 IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地產以及化工與能源材料 6 大板塊。自 2015 年 6 月在港交所掛牌，聯想控股的股價便從發行價 42.98 元 (港元，下同) 一路下跌，12 月 18 日收報 23.3 元，但公司每股淨資產為 25.78 元。

紫光控股股價

但紫光認為，聯想戰略投資與財務投資雙輪驅動的業務模式正逐步發力，投資企業逐漸開花結果，這些都將陸續化作豐厚的投資回報。對於外界猜測聯想集團與紫光集團會在企業信息服務、IT 製造業、移動設備等領域或有合作，趙偉國表示，目前還沒有具體的舉措，以後如果有，會按照上市公司的有關信息披露要求及時披露。

香港《文匯報》報導，掃完聯想控股後，紫光 12 月 22 日晚公告，當日買入 415.85 萬股中芯國際 (0981-HK)，平均每股作價 11.87 港元，目前紫光控股累計購入中芯國際的比例亦已超過 5%。

中芯國際股價

紫光控股之前已投資國微技術 (2239-HK)、國美金融科技 (0628-HK)、國電科環 (1296-HK)、中興通訊 (0763-HK)、金山軟件 (3888-HK)、騰訊控股 (0700-HK) 等。