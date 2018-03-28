〈港股盤前〉貿易戰降溫 網路安全和人民幣波動成新焦點

今天推介股份：

東航（670）：人民幣升值概念的首選

佳兆業（1638）：績優、大灣區概念



1）貿易戰降溫下恆指昨天收升 242 點，成交金額按日下跌近 4% 至 1353 億。板塊以內房、內地電訊、手機設備、半導體、軟件、風能、出口及澳門博彩股表現較佳。相反，保險和汽車股則比較疲弱。

簡評：貿易戰相關、大行 5G 概念報告、績優、人民幣升值和 3 月博彩收益憧憬等或可解釋各板塊升跌之原因。內房股可留意佳兆業（1638），收市後公佈的業績證實最壞時刻已過，恢復派息可令投資者喜悅，加上公司擁有大量大灣區土儲，18 年銷售目標也樂觀，績前股價也沒有異動，現價有可博之道。

2）人民幣昨天大幅波動，早市曾升至滙改後新高。但下午時段卻倒跌收場。

簡評：市場已有聲音把人民幣近日的強勢和當年的美日廣場協議相題並論，說不定人民幣升值也是川普在貿易戰中的要求。另外，人民幣計價的國內原油期貨上市也有利吸引資金流入。內地航空股是人民幣升值的受惠者。昨天板塊的高開低走和人民幣走勢不謀而合，東航（670）值得留意。

3）根據輝立交易平台顯示，今天掛牌的毛記葵湧 (1716）暗盤開報 3.5 元，較上市價 1.2 元，高 1.9 倍。最高見 8.18 元，收報 8.1 元，高上市價 575%。

簡評：有參與而又獲派股份的幸運兒應把握良機獲利。高追此股風險極大。

4）昨晚美股再度重挫。道指早段曾上升超過 200 點，但受科技股急瀉而轉升為跌（面書被美林調低目標價、行政總裁朱克伯格計劃接受邀請出席美國國聽證會、美國國家公路交通安全管理局調查特斯拉上週意外事故、路透社報導 Nvidia 暫時停止無人駕駛項目、推特 (Twitter) 遭沽空機構香櫞研究狙擊等等），收市大瀉 345 點。標指亦下挫 1.7% 而納指則下行 2.9%。避險急速升溫令十年期國債債息收報 2.775%。港股 ADR 下跌約 383 㸃，拆合等於 30387 點。

結論：受美科技股影響，港股今天勢必再受壓。雖然網絡安全問題不是新消息，但事件開始被放大，而十年期債息急回令筆者極不安，加上今天為期指結算日和長假期在即，炒股不炒市應是假期前的步署。建行（939）和工行（1398）的業績略勝預期，但應不足以扭轉今天港股的弱勢。