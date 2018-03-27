180國空氣質量大排名：中國超印度等3國排第177位

美國耶魯大學和哥倫比亞大學合作的2018年版的全球180個國家環境績效指數(EPI，Environmental Performance Index)報告公布，其中一項關鍵指标是空氣質量。

具體而言，這項報告認為評價各國空氣質量要考慮以下3個指标：

1)一國範圍内PM2.5指數年平均值

2)PM2.5指數超标(超過世衛組織标準)所影響到的人口比例

3)室内污染(使用傳統燃料如稭稈等做飯的居民比例)

耶魯大學和哥倫比亞大學的研究團隊將以上3項指标綜合考慮以後，對世界上180個國家的空氣質量排了座次，前10名的國家是：1)澳大利亞;2)巴巴多斯;3)約旦;4)加拿大;5)丹麥;6)芬蘭;7)新西蘭;8)文萊;9)冰島;10)美國。

那麽現在大家關心的問題來了，中國在這個世界空氣質量排行榜上處于什麽位置?我們知道我們會排在後面，但是真沒想到，我們排在了最後面的第177位，隻超過了3個國家——印度、孟加拉國、尼泊爾。

來源：國際能源小數據

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