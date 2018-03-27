好孩子(01086-HK)：嬰兒車市場需求不會消失 大供應鏈體系開創新局

受大摩看好的好孩子(01086-HK)今日公佈全年業績，公司年內錄得收益71.43億港元，按年增14.5%，主要由於公司戰略品牌業務收益強勁增長和2017年併購業務收益所致。年內，公司錄得毛利27.5億港元，較前年同期增30.1%；毛利率38.5%，同比增加4.7個百分點。因公司去年業績好於預期，大摩今日發報告料未來30日內，好孩子股價有較大機會上升，並給予「增持」評級。

公司主席宋鄭還稱，目前公司已將gb品牌由耐用品牌轉型為涵蓋多條產品線的生活類品牌，這意味公司進入了一個相較之前100倍的市場空間。他續指，得益於中國中產階級的崛起，對公司在內地業務亦有推動。

目前中美貿易戰成為備受社會各界關注的重要事件。公司目前有約12%的營收來自於中國出口美國的業務帶來，對此，公司執行董事劉同友認為貿易戰真正爆發的可能性不算大，他亦解釋，公司出口至美國的產品主要是嬰兒車和汽車座椅等，嬰兒車產品方面，目前美國市場上的嬰兒車幾乎100%是中國製造，市場需求一直都在。Martin Pos補充稱，汽車座椅方面，我們公司本身在美國有生產工廠，貿易戰對我們影響很小。

此前，玩具反斗城申請破產正清算美國所有門店，劉同友則表示無需太擔心。相對於行業內其他公司來說，公司對玩具反斗城依賴性很低，因此衝擊較小。他續指，玩具反斗城只是市場需求的眾多渠道之一，但市場需求不會因為它停業而消失，相信這個影響只是短期的。

公司早前開始改造200家gb門店，公司執行董事梁逸喆稱目前改造計劃進展順利，更有希望提前完成計劃。至於併購方面，劉同友表示，公司目前暫無新併購計劃，但作為業務發展策略方向，會繼續留意收購機會，考慮與公司發展有高度協同效應、符合公司發展戰略的併購對象。

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